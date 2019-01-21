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Не стало легенди: помер знаменитий український баскетболіст

STYLERПерсона    21.01.2019 - 14:47

Відео: YouTube/Larisa23press

Пішов з життя відомий баскетболіст Олександр Окунський. Причиною смерті 47-річного спортсмена стала важка хвороба, з якою колишній центровый збірної України (учасник першого матчу в історії нашої збірної!) боровся останні роки.

Не стало легенди: помер знаменитий український баскетболіст

Олександр Окунський (фото: facebook.com/okunsky.alexandr)

Як розповіли у ФБУ, Олександр є одним з кращих гравців в історії українського баскетболу. Він виступав за "Шахтар", "Будівельник", БІПА-Мода, БК "Київ", БК "Одеса" і п'ять разів ставав чемпіоном України (1992, 1993, 1994, 1995, 1998).

Не стало легенди: помер знаменитий український баскетболіст

Олександр Окунський (фото: facebook.com/okunsky.alexandr)

Крім того, Окунский грав у клубах з Литви (дворазовий чемпіон цього чемпіонату в складі "Летувос Рітас"), Туреччини, Хорватії, Греції та Чорногорії.

В 1990 році в складі юнацької збірної СРСР став віце-чемпіоном Європи.

Не стало легенди: помер знаменитий український баскетболіст

Олександр Окунський (фото: facebook.com/okunsky.alexandr)

Після завершення блискучої кар'єри легендарний баскетболіст планував зайняти місце тренера. Але цьому не судилося статися. Кілька років тому у Олександра діагностували аденокарциному - злоякісну пухлину.

Не стало легенди: помер знаменитий український баскетболіст

Олександр Окунський (фото: facebook.com/okunsky.alexandr)

Надати допомогу родині Олександра Окунського можна по карті 5168 7456 0140 7015 (Марина Окунська).

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