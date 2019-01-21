Не стало легенды: умер знаменитый украинский баскетболист

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Ушел из жизни известный баскетболист Александр Окунский. Причиной смерти 47-летнего спортсмена стала тяжелая болезнь, с которой бывший центровый сборной Украины (участник первого матча в истории нашей сборной!) боролся последние годы.

Александр Окунский (фото: facebook.com/okunsky.alexandr)

Как рассказали в ФБУ, Александр является одним из лучших игроков в истории украинского баскетбола. Он выступал за "Шахтер", "Будивельник", БИПА-Мода, БК "Киев", БК "Одесса" и пять раз становился чемпионом Украины (1992, 1993, 1994, 1995, 1998).

Александр Окунский (фото: facebook.com/okunsky.alexandr)

Кроме того, Окунский играл в клубах из Литвы (двукратный чемпион этого чемпионата в составе "Летувос Ритас"), Турции, Хорватии, Греции и Черногории.

В 1990 году в составе юношеской сборной СССР стал вице-чемпионом Европы.

Александр Окунский (фото: facebook.com/okunsky.alexandr)

После завершения блестящей карьеры легендарный баскетболист планировал занять место тренера. Но этому не было суждено случиться. Несколько лет назад у Александра диагностировали аденокарциному - злокачественную опухоль.

Александр Окунский (фото: facebook.com/okunsky.alexandr)

Оказать помощь семье Александра Окунского можно по карте 5168 7456 0140 7015 (Марина Окунская).

Ранее мы писали о том, что умер один из лучших оборонительных центровых европейского баскетбола Григорий Хижняк.

Напомним, в возрасте 77 лет после тяжелой болезни скончался известный украинский поэт и критик Роман Кудлык.