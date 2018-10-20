"Чому від нас йдуть хороші люди": в мережі сумують за артисткою "Дизель шоу" Мариною Поплавською

Фото: Марина Поплавська (facebook.com/shemetkvn)

Жахлива новина про ДТП з артистами "Дизель шоу" і загибелі улюбленої артистки багатьох Марини Поплавської сколихнула мережу

Сьогодні, 20 жовтня сталося трагічне ДТП з акторами гумористичного шоу "Дизель шоу". Воно відбулося в одному з сіл Київської області. На превеликий жаль, у ньому загинула артистка Марина Поплавська. Відхід з життя харизматичною зірки став великою втратою для великої кількості людей. Ця новина сколихнула мережу. Олександр Шемет опублікував пост в пам'ять про популярної актриси на Facebook. Користувачі висловлюють співчуття і сумують.

Скріншот поста аккаунта (facebook.com/shemetkvn)

"Велика біда і втрата прийшли в будинок українського КВН. У трагічній дорожньої аварії загинула актриса, зірка популярного гумористичного "Дизель шоу" Марина Францівна Поплавська. Серце цієї жінки завжди належало дітям. Багато років вона працювала вчителькою української мови та класним керівником в одній зі шкіл Житомира. Визнавалася кращим педагогом міста. Паралельно грала в КВК. Вона чемпіонка України, переможниця кількох престижних фестивалів в Юрмалі, постійний учасник журі всеукраїнських фестивалів в Затоці. Марина володіли чудовим голосом і неперевершеним почуттям гумору, завдяки чому створила на сцені і в кіно цілий ряд цікавих жіночих образів. А як вона вміла дружити!

КВНівська сім'я зазнала непоправної втрати. Але світла пам'ять про, Мариночка, Марина Францівна Поплавська завжди буде зігрівати серця тих, хто знав її особисто і надихати молодь на нові звершення в мистецтві позитивного ставлення до викликів такого непередбачуваного світу. Світла пам'ять і Царство Небесне", - написав автор посту.

Фото з Мариною Поплавської (facebook.com/shemetkvn)

Хвиля сумних емоцій захопила і вразила користувачів соцмережі. Люди пишуть про те, що для них це величезна втрата, і що в те, щосталося просто не віриться.

"Не віриться! Світла пам'ять. Земля пухом", "Вічна світла пам'ять і Царство Небесне Марині, людині, яка несла нам стільки позитиву, добра, усмішок, гарного настрою. Хай Бог простить нам наші беззаконня. Амінь!", "Чому відходять від нас хороші люди, яких люблять і поважають, світла пам'ять", "немає слів, біда, вічна пам'ять", "тільки недавно була на їх концерті (((світла пам'ять!", "Царство Небесне, світла пам'ять!!!Чудова жінка, чудова актриса!! Світла пам'ять!!! Співчуття близьким і рідним!!!", - висловили свIй бiль i гiркоту втрати користувачі в коментарях.

Скріншот коментарів (facebook.com/shemetkvn)

Нагадаємо, Styler запропонував згадати, що відомо про загиблу артистці "Дизель шоу".

Нещодавно з'явилися нові кадри з місця НП з акторами "Дизель шоу".

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