"Почему от нас уходят хорошие люди": в сети скорбят по артистке "Дизель шоу" Марине Поплавской

Фото: Марина Поплавская (facebook.com/shemetkvn)

Ужасная новость о ДТП с артистами "Дизель шоу" и гибели любимой артистки многих Марины Поплавской всколыхнула сеть

Сегодня, 20 октября произошло трагическое ДТП с актерами юмористического шоу "Дизель шоу". Оно произошло в одном из сел в Киевской области. К огромному сожалению, в нем погибла артистка Марина Поплавская. Уход из жизни харизматичной звезды стал большой утратой для большого количества людей. Эта новость всколыхнула сеть. Александр Шемет опубликовал пост в память о популярной актрисе на Facebook. Пользователи выражают соболезнования и скорбят.

Скриншот поста аккаунта (facebook.com/shemetkvn)

"Большая беда и утрата пришли в дом украинского КВН. В трагической дорожной аварии погибла киноактриса, звезда популярного юмористического "Дизель шоу" Марина Францевна Поплавская. Сердце этой женщины всегда принадлежало детям. Много лет она работала учительницей украинского языка и классным руководителем в одной из школ Житомира. Признавалась лучшим педагогом города. Параллельно играла в КВН. Она чемпионка Украины, победительница нескольких престижных фестивалей в Юрмале, постоянный участник жюри всеукраинских фестивалей в Заливе. Марина владели прекрасным голосом и непревзойденным чувством юмора, благодаря чему создала на сцене и кино целый ряд интересных женских образов. А как она умела дружить!

КВНовская семья понесла невосполнимую утрату. Но светлая память, о, Мариночка, Марина Францевна Поплавская всегда будет согревать сердца тех, кто знал ее лично и вдохновлять молодежь на новые свершения в искусстве позитивного отношения к вызовам такого непредсказуемого мира. Светлая память и Царство Небесное", - написал автор поста.

Фото с Мариной Поплавской (facebook.com/shemetkvn)

Волна горестных эмоций захлестнула и потрясла пользователей соцсети. Люди пишут о том, что для них это огромная утрата, и что в произошедшее просто не верится.

"Не верится! Светлая память. Земля пухом", "Вечная, светлая память и Царство Небесное Марине, человеку, который несла нам столько позитива, добра, улыбок, хорошего настроения. Пусть Бог простит нам всем наши беззакония. Аминь!", "Почему уходят от нас хорошие люди которых любят и уважают, светлая память", "нет слов, беда, вечная память", "только недавно была на их концерте (((светлая память!", "Царство Небесное, светлая память!!!Замечательная женщина, великолепная актриса!! Светлая память!!! Соболезнование близким и родным!!!", - выразили свою боль и горечь утраты пользователи в комментариях.

Скриншот комментариев (facebook.com/shemetkvn)

Напомним, Styler предложил вспомнить, что известно о погибшей артистке "Дизель шоу".

Недавно появились новые кадры с места ЧП с актерами "Дизель шоу".

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