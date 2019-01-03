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"Там всім вистачить": що і кому заповів знаменитий Кріс Кельмі

STYLERПерсона    03.01.2019 - 10:13
"Там всім вистачить": що і кому заповів знаменитий Кріс Кельмі
Кріс Кельмі (фото: twitter.com/A_Gasparyan)

Кріс Кельмі одного разу сказав, що грошей і майна у нього достатньо

Журналістам стало відомо про заповіті знаменитого співака і композитора Кріса Кельмі, який помер 1 січня в Підмосков'ї.

Як пишуть російські ЗМІ, автор таких хітів, як "Ночное рандеву", "Замыкая круг" та інших склав заповіт незадовго до кончини. У документі йдеться, що все майно Кельмі переходить його дружині Людмилі та сину Крістіану.

&quot;Там всім вистачить&quot;: що і кому заповів знаменитий Кріс Кельмі

Кріс Кельмі (фото: vk.com)

В заповіт входить котедж і три квартири. Сумарна вартість майна становить близько 100 млн рублів.

"Там все гаразд, там всім вистачить", - зізнався 63-річний артист в одному з останніх інтерв'ю.

&quot;Там всім вистачить&quot;: що і кому заповів знаменитий Кріс Кельмі

Кріс Кельмі (фото: wikimedia.org)

Додамо, що в цьому особняку, який значиться у заповіті, співак жив самітником останнім часом. У Кельмі було згубна пристрасть до спиртного і він не часто спілкувався з журналістами.

До речі, кращі роботи автора культових рок-хітів можна послухати у нас на сайті.

Нагадаємо, що в середині листопада 2018 року у власному будинку був знайдений мертвим відомий співак Євген Осін. Він помер у 54 роки внаслідок зупинки серця.

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