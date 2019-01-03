"Там всем хватит": что и кому завещал знаменитый Крис Кельми

Крис Кельми однажды сказал, что денег и имущества у него достаточно
Журналистам стало известно о завещании знаменитого певца и композитора Криса Кельми, который скончался 1 января в Подмосковье.
Как пишут российские СМИ, автор таких хитов, как "Ночное рандеву", "Замыкая круг" и других составил завещание незадолго до кончины. В документе говорится, что все имущество Кельми переходит его жене Людмиле и сыну Кристиану.
Крис Кельми (фото: vk.com)
В завещание входит коттедж и три квартиры. Суммарная стоимость имущества составляет около 100 млн рублей.
"Там все в порядке, там всем хватит", - признался 63-летний артист в одном из последних интервью.
Крис Кельми (фото: wikimedia.org)
Добавим, что в этом особняке, который значится в завещании, певец жил затворником в последнее время. У Кельми было пагубное пристрастие к спиртному и он не часто общался с журналистами.
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Напомним, что в середине ноября 2018 года в собственном доме был найден мертвым известный певец Евгений Осин. Он умер в 54 года из-за остановки сердца.