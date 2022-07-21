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Тарас Тополя показав, як рятує українських воїнів з передової (відео)

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Четвер 21 липня 2022 20:13
Тарас Тополя показав, як рятує українських воїнів з передової (відео) Тарас Тополя показав кадри порятунку пораненого побратима (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Український співак, лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя, який із перших днів війни взяв до рук зброю та почав захищати країну від російського агресора, показав кадри порятунку військових.

Відео він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

У селі Дементіївка Харківської області, що на Білгородській трасі було поранено товаришів артиста.

За словами співака, цей населений пункт за будь-яку ціну намагаються зайняти окупанти, щоб розвинути наступ на Харків. На кадрах бійці боролися з ворогом, отримали поранення та надавали один одному першу допомогу.

"З моменту прибуття до Харкова у квітні 130-й батальйон ТРО Києва одразу розпочав виконання бойових завдань на півночі Харківської області. Наші розвідники, протитанкісти, аеророзвідки перейшли під командування Героя України з позивним "Адам". У травні підрозділи 130-го батальйону зайшли на напрямок Циркуни, а також у Дементіївку, Прудянку, зайняли лісопосадки навколо цих селищ", - написав Тополя.

Тарас Тополя показав, як рятує українських воїнів з передової (відео)Тарас Тополя показав кадри порятунку пораненого побратима (скрін з відео)

За його словами, півтора місяця батальйон, у якому він служить, утримував крайні, нульові, рубежі цих населених пунктів, відбиваючи майже щоденні наземні атаки ворога.

Також вони перебували при цьому під постійним артилерійським, мінометним і танковим вогнем.

"Під словом "постійним" треба розуміти від сотні до тисячі прильотів ворожих артилерійських та реактивно-касетних снарядів щодобово. Крім авіанальотів та багаторазового використання фосфорних бомб", - написав артист.

Зокрема, російські морські піхотинці, з величезною кількістю сил і засобів, згідно з радіоперехопленнями, не вірили, що їм чинив опір батальйон територіальної оборони з Київської області.

Тарас Тополя показав, як рятує українських воїнів з передової (відео)

Тарас Тополя показав кадри порятунку пораненого побратима (скрін з відео)

Тополя зізнався, що за весь період оборони Дементіївки 130-й батальйон відбив десятки атак, знищив сотні кадрових російських військових 144-ї мотострілецької дивізії та 80-ї мотострілецької арктичної бригади ВМФ.

Окрім того, завдяки коригуванню артилерійського та танкового вогню розвідкою батальйону знищено десятки одиниць техніки, зокрема два танки, і це лише за останні тижні.

Раніше ми повідомляли, що Тарас Тополя жорстко пройшовся по зіркам, яким "важко" спілкуватись українською мовою.

Також ми писали, що артист вперше за 4 місяці побачився з дружиною Alyosha.

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Тарас Тополя
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