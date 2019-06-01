Трамп жорстко образив Маркл: що сталося

Герцогиня Сасекська Меган Маркл потрапила у черговий скандал. Так, президент США Дональд Трамп обізвав герцогиню образливим словом в одному з інтерв'ю, передає видання The Sun.

У ході розмови з журналістом американський президент дізнався, що дружина принца Гаррі якось дуже критично відгукнулася про нього. На адресу Трампа сипалися звинувачення в тому, що під час президентської кампанії у 2016 році він робив "загострюючі протиріччя" заяви.

Меган Маркл (фото: GettyImages)

Вона також зазначала, що віддала свій голос за опонента Трампа, демократа Хілларі Клінтон. Трамп не знав про висловлювання Маркл, однак відреагував на почуте негайно.

"Я не знав, що вона була противною", - сказав він. Тим не менш, президент зазначив, що, на його думку, герцогині вдалося впоратися зі своїм новим статусом після заміжжя і побажав їй успіху.

Нагадаємо, що принц Гаррі обірвав зв'язок з ведучою британського спортивного телеканалу SKY Sports і за сумісництвом подругою дитинства заради Меган.

Ми писали, що раніше друг Маркл проговорився про брехню герцогині.

Також стало відомо, коли Меган Маркл планує вперше вийти у світ після останньї появи на публіці 8 травня.