Трамп жестко оскорбил Маркл: что произошло

Герцогиня Сассекская Меган Маркл попала в очередной скандал. Так, президент США Дональд Трамп обозвал ее нелицеприятным словом в одном из интервью, передает издание The Sun.

В ходе разговора с журналистом американский президент узнал, что супруга принца Гарри однажды очень критически отозвалась о нем. В адрес Трампа сыпались обвинения в том, что во время президентской кампании в 2016 году он делал "женоненавистнические" и "обостряющие противоречия" заявления.

Меган Маркл (фото: GettyImages)

Она также отмечала, что отдала свой голос за оппонента Трампа, демократа Хиллари Клинтон. Трамп не знал о высказываниях Маркл, однако отреагировал на услышанное незамедлительно.

"Я не знал, что она была противной", - сказал он. Тем не менее, президент отметил, что, по его мнению, герцогине удалось справиться со своим новым статусом после замужества и пожелал ей удачи.

Напомним, что принц Гарри оборвал связь с ведущей британского спортивного телеканала SKY Sports и по совместительству подругой детства ради Меган.

Мы писали, что ранее друг Маркл проговорился о вранье герцогини.

Также стало известно, когда Меган Маркл планирует впервые выйти в свет после последнего появления на публике 8 мая.