Не в тренді: Лорак обурила фанатів безглуздим нарядом

Ані Лорак в Instagram опублікувала знімок, зроблений в одному з міст Німеччини
Ані Лорак в Instagram зганьбилася безглуздим нарядом. На думку фанатів артистка не виглядає стильною на знімку, а її одяг вже давно вийшов з моди. Таку думку фанати висловили під крайнім знімком артистки в соціальній мережі Instagram.
Українська виконавиця Ані Лорак, яку фанати нещодавно буквально "одружили" за Сергія Лазарєва, вирушила до Німеччини. Зараз співачка гуляє по місту в дуже закритому одязі, ймовірно для того, щоб залишатися непоміченою.
Артистка наділа подовжений чорний худі, класичні джинси і темно-синю кепку. Доповнила артистка свій образ чорною сумкою.
Ані Лорак в Instagram зганьбилася дивним вбранням (фото: instagram.com/anilorak)
У підписі до світлини співачка привітала шанувальників зі світлим святом Великодня.
В коментарях багато любуються щирою і невимушеною посмішкою співачки. Деякі ж розкритикували за її зовнішній вигляд:
Нагадаємо, що Ані Лорак помітили з бородатим чоловіком. Відомо, що Ані Лорак і "таємничий незнайомець" виконають спільну композицію "Сопрано" на концерті російського артиста в "Крокус Сіті Холі".
Ми писали, що Ані Лорак кличуть назад в Україну. Деякі передплатники співачки вважають, що з приходом нового президента. Кароліні будуть відкриті всі двері на всі концертні майданчики країни.