Не в тренді: Лорак обурила фанатів безглуздим нарядом

Ані Лорак в Instagram зганьбилася безглуздим нарядом. На думку фанатів артистка не виглядає стильною на знімку, а її одяг вже давно вийшов з моди. Таку думку фанати висловили під крайнім знімком артистки в соціальній мережі Instagram.

Українська виконавиця Ані Лорак, яку фанати нещодавно буквально "одружили" за Сергія Лазарєва, вирушила до Німеччини. Зараз співачка гуляє по місту в дуже закритому одязі, ймовірно для того, щоб залишатися непоміченою.

Артистка наділа подовжений чорний худі, класичні джинси і темно-синю кепку. Доповнила артистка свій образ чорною сумкою.

Ані Лорак в Instagram зганьбилася дивним вбранням (фото: instagram.com/anilorak)

У підписі до світлини співачка привітала шанувальників зі світлим святом Великодня.

В коментарях багато любуються щирою і невимушеною посмішкою співачки. Деякі ж розкритикували за її зовнішній вигляд:

Господи, ця кепка вже як 3 роки на ринку продається... фу

Моя дорога, сонячна дівчинка, з Святом Великодня! Нехай Божа благодать ніколи тебе не покидає, а небеса зберігають кожен твій день. Нехай на душі буде світло і спокійно! Хай щастя обіймає тебе, а в душі живе любов, гармонія і віра! Здоров'я вам з донечкою, улюблені дівчинки, всіх земних благ і чудових миттєвостей. Нехай над вашим домом сяє веселка і сонце круглий рік. Любимо, мила. Вдалого туру і безхмарних доріг!

Яке силіконове обличчя....

Посміхайтеся частіше, ви просто неймовірна!

Ані, найміть собі стиліста!!! Ви виглядаєте дивно.

Кароліночка, вам не здається, що ви трохи перегинаєте з переховуванням? Вас у Німеччині все одно ніхто не впізнає, а якщо впізнає, навряд чи це буде величезна купа людей.

Нагадаємо, що Ані Лорак помітили з бородатим чоловіком. Відомо, що Ані Лорак і "таємничий незнайомець" виконають спільну композицію "Сопрано" на концерті російського артиста в "Крокус Сіті Холі".

Ми писали, що Ані Лорак кличуть назад в Україну. Деякі передплатники співачки вважають, що з приходом нового президента. Кароліні будуть відкриті всі двері на всі концертні майданчики країни.