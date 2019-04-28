Не в тренде: Лорак возмутила фанатов нелепым нарядом

Ани Лорак в Instagram опубликовала снимок, сделанный в одном из городов Германии
Ани Лорак в Instagram опозорилась нелепым нарядом. По мнению фанатов артистка не выглядит стильной на снимке, а ее одежда уже давно вышла из моды. Такое мнение фанаты выразили под крайним снимком артистки в социальной сети Instagram.
Украинская исполнительница Ани Лорак, которую фанаты недавно буквально "женили" на Сергее Лазареве, отправилась в Германию. Сейчас певица гуляет по городу в очень закрытой одежде, вероятно для того, чтобы оставаться незамеченной.
Артистка надела удлиненный черный худи, классические джинсы и темно-синюю кепку. Дополнила артистка свой образ черной сумкой.
Ани Лорак в Instagram опозорилась нелепым нарядом (фото: instagram.com/anilorak)
В подписи к снимку певица поздравила поклонников со светлым праздником Пасхи.
В комментариях многие умилились искренней и непринужденной улыбке певицы. Некоторые же раскритиковали ее за внешний вид:
Напомним, что Ани Лорак заметили с бородатым мужчиной. Известно, что Ани Лорак и "таинственный незнакомец" исполнят совместную композицию "Сопрано" на концерте российского артиста в "Крокус Сити Холе".
Мы писали, что Ани Лорак зовут обратно в Украину. Некоторые подписчики певицы считают, что с приходом нового президента. Каролине будут открыты все двери на все концертные площадки страны.