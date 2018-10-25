"Ти не за нашого "вождя": Притула відверто висловився про майбутні вибори президента України

Фото: колаж РБК-Україна

"Вся біда в тому, що нам знову доведеться вибирати з-посеред меншого зла", - зазначив шоумен

Відомий український шоумен, ведучий програми "Вар'яти шоу", гуморист і волонтер Сергій Притула зазначив, що маховик передвиборної кампанії набирає обертів. Про це актор написав у своєму Facebook, вказавши себе "одиницею електорату".

"Мені, як очільнику «Вар’яти-шоу», це стало зрозуміло ще кілька місяців тому, коли зондуючи можливості промоції наших концертів у тих чи інших містах, ми наштовхувались на відсутність вільних рекламних площ на білбордах чи сітілайтах. Все що є, було зарезервовано під "політику", - розповів Притула.

Шоумен та філантроп зазначив, що шанувальники цікавляться його думкою щодо майбутніх президентських виборів.

Скрін: facebook.com/serhiyprytula

"Люди з якими я спілкуюся на вулиці, в магазинах, в аеропортах і в особистих повідомленнях у ФБ, запитують мене "за кого голосувати"? Я не відповідаю конкретикою", - повідомив Притула та навів причини - суб'єктивна думка та його волонтерська діяльність.

"Моя суб’єктивна думка не має бути орієнтиром. Принаймні, поки. Кожен має свою голову на плечах. Можливо в якийсь момент я і перейду до прямої агітації, але точно не на найближчих виборах і виключно у випадку, якщо я побачу того кандидата, програма якого буде варта репутаційних ризиків", - зазначив Сергій.

Говорячи про волонтерство, Притула вказав, що ті підрозділи, які він забезпечує, безпосередньо залежать від донорів, які передають йому кошти. При цьому у донорів - власні політичні уподобання, і варто йому висловити підтримку чи засудження тієї чи іншої політичної сили, то коло донорів звузиться до прихильників/противників цієї політсили.

"Я вже це проходив, коли кілька років тому піддав критиці діяльність у парламенті ВО "Свобода", за яку колись мав необережність проголосувати. І, як людина, яка віддала свій голос конкретній політсилі, висловив претензії цій політсилі за низький ККД роботи у парламенті. Що я тоді тільки не вислухав у свій бік!!! Скільки людей мені написали, що більше мені коштів не перекинуть, бо я кончений. На мої запитання при чому тут Армія до моїх політичних вподобань, ніхто не панькався – ти не за нашого "вождя", то хрін тобі, а не гроші на Армію. Так я зрозумів, що Армія теж залежить від політики. Зокрема, від тримання язика за зубами, у моєму випадку", - написав Притула.

Також шоумен навів такий кумедний випадок:

"Найкумеднішою була переписка з чоловіком, який був на заробітках у Іспанії і нагородив мене почесним титулом «марікон», що перекладається, як "під…ас", бо я образив його улюблену партію. А потім колєга того чоловіка просив у мене грошей, посилаючись на те, що я знайомий з його колєгою! Все як у анекдоті про Лєніна, якого в бані 2 рази мужик послав на три літери, а через 30 років вчителька казала дітям: "а зараз перед вами виступить чоловік, який 2 рази спілкувався з Володимиром Іллічем"!", - написав Притула.

Сергій Притула (Фото: РБК-Україна)

"Вся біда в тому, що нам знову доведеться вибирати з-посеред меншого зла. Усі кандидати правоцентристського толку, а до них я завжди тяжів душею і серцем у часи своєї бурхливої молодості і участі в певних політ структурах, всі вони спекулюють одними і тими ж меседжами. Навіть ліві за них ухопилися. Усі говорять про європейський курс. Про НАТО. Про боротьбу з корупцією і сильну Армію тощо. Але це дуже смішно слухати від людей, які роками чи десятиріччями складають кістяк українського політикуму. Я не чую від кандидатів якихось адекватних варіантів "дорожньої карти" повернення Криму. Від слова "взагалі". Тема Криму взагалі не стоїть у пріоритетах. Я не чую від кандидатів, як можна "розрулити" проблему копачів бурштину. А це реально проблема. І я переконаний, що вихід із ситуації є. Але факти беззубості силовиків і політиків у вирішенні цього питання змушують замислитися про те, що більшості з них зручна ситуація...", - зазначив він.

Скрін: facebook.com/serhiyprytula

Притула розповів, що він не чує глобальної стратегії повернення мільйонів українців із заробітків у Польщі, Італії, Чехії, Угорщині, Канаді, Франції, США, Німеччини, Великої Британії, Австралії, РФ.

"Я не чую тих, хто розкаже, як держава Україна буде дбати про українські громади закордоном: фінансування наших культурних осередків, шкіл, забезпечення літературою, викладачами української мови тощо. Я не чую заяв про те, як ми маємо зберегти Карпати від вирубки. Я не чую намірів унеможливити «кнопкодавство» у парламенті. Я не чую чесної заяви політика про те, що потрібно зробити ревізію власників посвідчення УБД в АТО, щоб відфільтрувати справжніх воїнів від засранців, які на 1 день приїжджали в Краматорськ і виїжджали звідти з "ксівою". Я дохрена чого не чую з того, що хотів би почути…", - наголосив він.



Як повідомлялося, раніше гуморист і волонтер Сергій Притула розповів українцям про витрачені кошти на потреби українських воїнів у зоні ООС на Донбасі.

Також Притула перед тим відверто звернувся до українців і закликав жити не тільки для себе, не витрачати час даремно, допомагати рідним і нужденним.

Нагадаємо, що Притула висловився на підтримки Томосу для України, а також закликав українців перестати бути маніпулятивними ляльками і стати в ряди Помісної церкви.

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Відео: РБК-Україна