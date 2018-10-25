"Ти не за нашого "вождя": Притула откровенно высказался о предстоящих выборах президента Украины

Фото: коллаж РБК-Украина

"Вся беда в том, что нам снова придется выбирать из среды меньшего зла", - отметил шоумен

Известный украинский шоумен, ведущий программы "Варьяты шоу", юморист и волонтер Сергей Притула отметил, что маховик предвыборной кампании набирает обороты. Об этом актер написал в своем Facebook, указав себя "единицей электората".

"Мне, как руководителю "Вар'яти-шоу", это стало понятно еще несколько месяцев назад, когда зондируя возможности продвижения наших концертов в тех или иных городах, мы наталкивались на отсутствие свободных рекламных площадей на билбордах или ситилайтах. Все что есть, было зарезервировано под "политику"", - рассказал Притула.

Шоумен и филантроп отметил, что поклонники интересуются его мнением относительно предстоящих президентских выборов.

Скрин: facebook.com/serhiyprytula

"Люди с которыми я общаюсь на улице, в магазинах, в аэропортах и ​​в личных сообщениях в ФБ, спрашивают меня "за кого голосовать"? Я не отвечаю конкретикой", - сообщил Притула и привел причины - субъективное мнение и его волонтерская деятельность.

"Мое субъективное мнение не должно быть ориентиром. По крайней мере, пока. Каждый имеет свою голову на плечах. Возможно в какой-то момент я и перейду к прямой агитации, но точно не на ближайших выборах и только в случае, если я увижу того кандидата, программа которого будет стоить репутационных рисков", - отметил Сергей.

Говоря о волонтерстве, Притула указал, что те подразделения, которые он обеспечивает, напрямую зависят от доноров, которые передают ему средства. При этом у доноров - собственные политические предпочтения, и стоит ему высказать поддержку или осуждение той или иной политической силе, то круг доноров сузится до сторонников/противников этой политсилы.

"Я уже это проходил, когда несколько лет назад подверг критике деятельность в парламенте ВО "Свобода", за которую когда-то имел неосторожность проголосовать. И, как человек, отдавший свой голос конкретной политсиле, высказал претензии этой политсиле за низкий КПД работы в парламенте. Что я тогда только не выслушал в свой адрес!!! Сколько людей мне написали, что больше мне средств не перебросят, я конченый. На мои вопросы при чем тут Армия к моим политическим предпочтениям, никто не возился - ты не за нашего "вождя", то хрен тебе, а не деньги на Армию. Так я понял, что Армия тоже зависит от политики. В частности, от содержания язык за зубами, в моем случае", - написал Притула.

Также шоумен привел такой забавный случай:

"Была переписка с мужчиной, который был на заработках в Испании и наградил меня почетным титулом "Марикон", что переводится, как "пид ... ас", я оскорбил его любимую партию. А потом коллега этого человека просил у меня денег, ссылаясь на то, что я знаком с его колегой!!!! Все как в анекдоте про Ленина, которого в бане 2 раза мужчина послал на три буквы, а через 30 лет учительница говорила детям: "а сейчас перед вами выступит человек, который 2 раза общался с Владимиром Ильичом"!", - написал Притула.

Сергей Притула (Фото: РБК-Украина)

"Вся беда в том, что нам снова придется выбирать из среды меньшего зла. Все кандидаты правоцентристской толка, а к ним я всегда тяготел душой и сердцем во времена своей бурной молодости и участия в определенных полит структурах, все они спекулируют одними и теми же посланиями. Даже левые за них ухватились. Все говорят о европейском курсе. О НАТО. О борьбе с коррупцией и сильной армии и тому подобное. Но это очень смешно слушать от людей, которые годами или десятилетиями составляют костяк украинского политикума. Я не слышу от кандидатов каких вменяемых вариантов "дорожной карты" возвращения Крыма. От слова "вообще". Тема Крыма вообще не стоит в приоритетах. Я не слышу от кандидатов, как можно "разрулить" проблему копателей янтаря. А это реально проблема. И я убежден, что выход из ситуации есть. Но факты беззубости силовиков и политиков в решении этого вопроса заставляют задуматься о том, что большинству из них ситуация удобна...", - отметил он.

Скрин: facebook.com/serhiyprytula

Притула рассказал, что он не слышит глобальной стратегии возвращения миллионов украинцев из заработков в Польше, Италии, Чехии, Венгрии, Канаде, Франции, США, Германии, Великобритании, Австралии, РФ.

"Я не слышу тех, кто расскажет, как государство Украина будет заботиться об украинских общинах за рубежом: финансирование наших культурных центров, школ, обеспечение литературой, преподавателями украинского языка и тому подобное. Я не слышу заявлений о том, как мы должны сохранить Карпаты от вырубки. Я не слышу намерений исключить "кнопкодавство" в парламенте. Я не слышу честного заявления политика о том, что нужно сделать ревизию владельцев удостоверения УБД в АТО, чтобы отфильтровать настоящих воинов от засранцев, которые на 1 день приезжали в Краматорск и выезжали оттуда с "ксивой". Я дохрена чего не слышу из того, что хотел бы услышать...", - подчеркнул он.

Как сообщалось, ранее юморист и волонтер Сергей Притула рассказал украинцам о потраченных средствах на нужды украинских воинов в зоне ООС на Донбассе.

Притула перед тем откровенно обратился к украинцам и призвал жить не только для себя, не тратить время зря, помогать родным и нуждающимся.

Напомним, что Притула высказался в сторону поддержки Томоса для Украины, а также призвал украинцев перестать быть манипулятивными куклами и стать в ряды Поместной церкви.

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Видео: РБК-Украина