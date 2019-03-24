Важко ховати дитину: батьки Началової вперше заговорили про смерть співачки

Юлія Началова померла (фото: facebook.com/nachalovajulia)

Юлія Началова померла ще 16 березня, однак її батьки тільки недавно дали перше інтерв'ю

Юлія Началова померла 16 березня у віці 38 років через важку хворобу. Російський шоумен Андрій Малахов запросив на передачу батьків співачки через кілька днів після того, як померла її дочка. Телеведучий довів батьків Юлії Началової до сліз.

Ефір присвятили пам'яті зірки. Батькам Началової було важко говорити про смерть дочки. Так, мати співачки розплакалася на плечі у Малахова. Жінка покинула знімальний майданчик, не витримавши емоційної напруги. Батько померлої Началовой протримався довше, але і він, зрештою, попросив припинити зйомку.

Близькі артистки встигли розповісти, як новину про смерть Юлії сприйняла її 12-річна Віра. Дівчинка всю ніч проплакала, але наступні дні вела себе дуже стійко. Зі сльозами на очах батько Началової зізнався, що онука написала померлій мамі листа. Тепер чоловік має намір всі свої сили присвятити Вірі. Він повідомив, що батько дівчинки, футболіст Євген Алдонін постійно знаходиться з Вірою. Допомагають дівчинці оговтатися від жахливого стресу через смерть Началової і батьки співачки.

Юлія Началова померла (фото: facebook.com/nachalovajulia)

"Все буде нормально, сподіваюся, тільки б здоров'я було", – розповів Віктор Началов.

Батько співачки зізнався, що Юлія старлась приховати свої проблеми зі здоров'ям від близьких. Вона боялася турбувати їх своїм станом.

"Важко звичайно. Ховати дітей не приведи Господи нікому", – зазначив батько знаменитості.

Батькам Началової важко змиритися з думкою про те, що їх дочки більше немає.

Нагадаємо, що раніше з'явилися нові деталі смерті артистки. 16 березня лікарі вирішили ампутувати ногу, ускладнення після операції організм співачки не переніс.

Раніше розповідалося, що проблеми зі здоров'ям Юлії Началової дали ускладнення на нирки, через що організм співачки став погано виводити сечову кислоту, що призвело до розвитку подагри. Співачка останнім часом з'являлася на публіці в рукавичках, щоб приховати шишки на руках.