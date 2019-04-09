Йдуть кращі з кращих: помер видатний український актор

Петро Бенюк помер у віці 73 років. Видатний актор театру і кіно, народний артист України лише 4 квітня відзначив свій день народження. 9 квітня його не стало.

Народний артист України, політик Богдан Бенюк - молодший брат Петра Бенюка.

У Національному академічному українському драматичному театрі ім. М. Заньковецької у Львові, де працював Петро Бенюк, вже висловили слова скорботи у зв'язку з кончиною видатного артиста.

"Все життя він присвятив творчості. Армія його фанатів не полишала свого кумира ніколи. На його вистави зали були повні глядачів з якими він і плакав, і сміявся! Його талант був справжньою окрасою Національного театру імені Марії Заньковецької... Сумуємо", - йдеться в повідомленні на сторінці в Facebook.

Фото: Петро Бенюк на сцені (io.ua)

Петро Бенюк був уродженцем Івано-Франківської області. Він народився в селищі Битків у Надвірнянському районі. Навчався в Києві в інституті театрального мистецтва імені Карпенка-Карого.

Глядач пам'ятає талановитого актора за фільмами "Таємниці святого Юра" (1982), "Кам'яна душа" (1988), "Відьма" (1990), "Кому вгору, кому вниз" (1991), "Голод-33" (1991), "Тарас Шевченко. Заповіт" (1992), "Злочин з багатьма невідомими" (1993), "Вперед, за скарбами гетьмана" (1993), "Judenkreis, або Вічне колесо" (1996), "Роксолана. Улюблена дружина Халіфа" (1997), "Заграва" (2011).

Петро Бенюк з 1974 року бул членом Спілки театральних діячів, а з 1992 року - членом Спілки кінематографістів України.

Фото: Петро Бенюк (io.ua)

Українці сумують у зв'язку зі смертю видатного актора. У соціальних мережах висловлюються соболезнованя рідним Петра Бенюка. Люди, які пам'ятають його не тільки за ролями в кіно, але і бачили гру актора в театрі, відзначають його надзвичайний талант і харизму.

Він був і залишається одним з кращих! Вічна пам'ять;

Царство небесне;

Світлий був чоловік! Нехай Бог прийме;

Вічна пам'ять. Здається, такі актори повинні жити вічно;

Не віриться, що вже ніколи не зустріну у Львові Петра Бенюка - чудового артиста, гумориста, прекрасного друга. Вічна пам'ять;

Як сумно... одного разу мала оказію розмовляти з паном Петром Бенюком. Дуже приємне враження про мудру людину. Вічна пам'ять;

Щирі співчуття рідним і близьким. Світла пам'ять;

Великий Актор! Вічна пам'ять;

Дуже сумно! Співчуття родині, добра пам'ять у серцях глядачів!

Йдуть від нас в інший світ кращі з кращих... Нехай земля буде пухом! А від вдячних поціновувачів творчості - останні оплески...

Петро Бенюк на театральній сцені у Львові (відео: videophotoua)

Як повідомлялося раніше, 4 квітня помер відомий радянський кінорежисер Георгій Данели. Він прославився завдяки фільмам "Афоня" і "Міміно".

Також ми писали про те, що 3 квітня помер Олексій Булдаков. Акторові було 68 років. Його виявили мертвим у готелі в Улан-Баторі, Монголія.

Нагадаємо, в березні померла заслужена артистка України Зінаїда Цесаренко. Вона більш 50 років працювала в Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка. Актрисі було 82 роки.