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"Це потужно": українська реп-зірка Alyona Alyona захопила мережу новим відео

STYLERПерсона    31.10.2018 - 07:39
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Alyona Alyona представила новий кліп на пісню "Рибки"

В українському шоу-бізнесі з'явилася нова реп-виконавиця Alyona Alyona. У жовтні вона випустила 2 нових відео "Рибки" і "Рибки 2", які принесли їй популярність.

Нікому не секрет, що в Україні живуть одні з талановитих виконавців, а українська мова є однією з наймилозвучніших. Ще одне підтвердження цьому феномену – рэперша Alyona Alyona, для якої "комплекс — це назва самого крутого в світі сайту, а не проблеми із зайвою вагою".

&quot;Це потужно&quot;: українська реп-зірка Alyona Alyona захопила мережу новим відео

&quot;Це потужно&quot;: українська реп-зірка Alyona Alyona захопила мережу новим відеоФото: alyona alyona (instagram.com/alyona.alyona.official)

Увечері 17 жовтня артистка випустила дебютний кліп "Рибки", який відразу почав набирати популярність. Вже зараз кліп має майже півмільйона переглядів. У ньому співачка постала перед глядачами в сріблястому купальнику за кермом водного мотоцикла, розмахуючи грошима. Роликом і треком захоплюються зачаровані користувачі.

&quot;Це потужно&quot;: українська реп-зірка Alyona Alyona захопила мережу новим відео&quot;Це потужно&quot;: українська реп-зірка Alyona Alyona захопила мережу новим відеоФото: Скріншот коментарів кліпу (youtube.com)

Під псевдонімом Alyona Alyona ховається Олена Савраненко. Дівчина працює вихователькою в дитячому садку Дернівка і каже, що саме ця робота надихнула її писати реп.

Зовсім недавно у неї вийшов новий кліп "Рибки 2" в стилі "Спокійної ночі, малята" кислоти".

Відео: YouTube/alyona alyona

Її Instagram кишить захопленими коментарями по цьому ролику:

&quot;Це потужно&quot;: українська реп-зірка Alyona Alyona захопила мережу новим відео

&quot;Це потужно&quot;: українська реп-зірка Alyona Alyona захопила мережу новим відео

&quot;Це потужно&quot;: українська реп-зірка Alyona Alyona захопила мережу новим відео&quot;Це потужно&quot;: українська реп-зірка Alyona Alyona захопила мережу новим відео

Скріншот коментарів

Раніше ми писали, на Х-факторі 9 підкорювати сцену вийшов відомий український комік Дядя Жора.

Також доповнимо, що українська співачка Соловій Христина розповіла про своє ставлення до російської музики.

 

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