"Отказаться от нее не проблема": Христина Соловий резко высказалась о российской музыке

Христина Соловий (фото: facebook.com/khrystyna.soloviy)

Новая украинская музыка, по мнению молодой артистки, уже стала самодостаточной

Популярная украинская певица Христина Соловий, которая недавно спела про "шкідливу звичку", рассказала о своем отношении к российской музыке.

В интервью "Новому Времени" певица отметила, что новая украинская музыка уже самодостаточна и украинцам не нужно слушать, например, российский рэп, так как в нашей стране есть отличные исполнители разных жанров. В том числа - хип-хоп-артисты.

"Есть очень неплохой украинский новый рэп, например группа "Кашляючий Ед", я бы всем советовала на него переключиться с российского", - отметила певица.

Видео: YouTube/Глава зі Львова

"Конечно, я понимаю, что сама, например, не откажусь от "Земфиры" или от песен группы "Сплин". Но большая часть российской популярной музыки уже проигрывает украинской по качеству", - говорит Соловий.

Именно поэтому, уверена юная артистка, отказаться от российской музыки не проблема.

Ранее известный рок-музыкант жестко высказался о гражданской позиции украинских артистов.

Видео: РБК-Украина