ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

"Отказаться от нее не проблема": Христина Соловий резко высказалась о российской музыке

STYLERЖизнь    26.10.2018 - 10:09
Христина Соловий (фото: facebook.com/khrystyna.soloviy)
Христина Соловий (фото: facebook.com/khrystyna.soloviy)

Новая украинская музыка, по мнению молодой артистки, уже стала самодостаточной

Популярная украинская певица Христина Соловий, которая недавно спела про "шкідливу звичку", рассказала о своем отношении к российской музыке.

В интервью "Новому Времени" певица отметила, что новая украинская музыка уже самодостаточна и украинцам не нужно слушать, например, российский рэп, так как в нашей стране есть отличные исполнители разных жанров. В том числа - хип-хоп-артисты.

"Есть очень неплохой украинский новый рэп, например группа "Кашляючий Ед", я бы всем советовала на него переключиться с российского", - отметила певица. 

Видео: YouTube/Глава зі Львова

"Конечно, я понимаю, что сама, например, не откажусь от "Земфиры" или от песен группы "Сплин". Но большая часть российской популярной музыки уже проигрывает украинской по качеству", - говорит Соловий. 

Именно поэтому, уверена юная артистка, отказаться от российской музыки не проблема.

Ранее известный рок-музыкант жестко высказался о гражданской позиции украинских артистов.

Видео: РБК-Украина

Новости Украины музыкапевецартист
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь