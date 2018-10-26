"Відмовитися від неї не проблема": Христина Соловій різко висловилася про російську музику

Соловій Христина (фото: facebook.com/khrystyna.soloviy)

Нова українська музика, на думку молодої артистки, вже стала самодостатньою

Популярна українська співачка Христина Соловій, яка нещодавно заспівала про "шкідливу звичку", розповіла про своє ставлення до російської музики.

В інтерв'ю "Новому Времени" співачка зазначила, що нова українська музика вже самодостатня і українцям не треба слухати, наприклад, російський реп, так як в нашій країні є відмінні виконавці різних жанрів. В тому числа - хіп-хоп-артисти.

"Є дуже непоганий український новий реп, наприклад група "Кашляючий Ед", я радила б усім на нього переключитися з російського", - зазначила співачка.

Відео: YouTube/Голова зі Львова

"Звичайно, я розумію, що сама, наприклад, не відмовлюся від "Земфіри" або від пісень групи "Сплін". Але велика частина російської популярної музики вже програє українській за якістю", - каже Соловій.

Саме тому, впевнена юна артистка, відмовитися від російської музики не проблема.

Раніше відомий рок-музикант жорстко висловився про громадянську позицію українських артистів.

Відео: РБК-Україна