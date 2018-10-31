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"Это мощно": украинская рэп-звезда Alyona Alyona восхитила сеть новым видео

STYLERПерсона    31.10.2018 - 07:39
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

Alyona Alyona представила новый клип на песню "Рибки"

В украинском шоу-бизнесе появилась новая рэп-исполнительница Alyona Alyona. В октябре она выпустила 2 новых видео "Рибки" и "Рибки 2", которые принесли ей популярность.

Никому не секрет, что в Украине проживает множество талантливых исполнителей, а украинский язык является одним из самых мелодичных. Еще одно подтверждение этому феномену – рэперша Alyona Alyona, для которой "комплекс — это название самого крутого в мире сайта, а не проблемы с лишним весом".

&quot;Это мощно&quot;: украинская рэп-звезда Alyona Alyona восхитила сеть новым видеоФото: alyona alyona (instagram.com/alyona.alyona.official)

Недавно артистка выпустила дебютный клип "Рибки", который сразу начал набирать популярность. Уже сейчас клип имеет почти полмиллиона просмотров. В нем исполнительница предстала перед зрителями в серебристом купальнике за рулем водного мотоцикла, размахивая деньгами. Роликом и треком восхищаются очарованные пользователи.

&quot;Это мощно&quot;: украинская рэп-звезда Alyona Alyona восхитила сеть новым видео

Фото: Скриншот комментариев клипа (youtube.com)

Под псевдонимом Alyona Alyona скрывается Алена Савраненко. Девушка работает воспитательницей в детском саду Дерновка и говорит, что именно эта работа вдохновила ее писать рэп.

Совсем недавно у нее вышел новый клип "Рибки 2" в стиле "Спокойной ночи, малыши" на кислоте".

Видео: YouTube/alyona alyona

Ее Instagram кишит восторженными комментариями по этому ролику:

&quot;Это мощно&quot;: украинская рэп-звезда Alyona Alyona восхитила сеть новым видео

&quot;Это мощно&quot;: украинская рэп-звезда Alyona Alyona восхитила сеть новым видео

&quot;Это мощно&quot;: украинская рэп-звезда Alyona Alyona восхитила сеть новым видео

Скриншот комментариев

Ранее мы писали, на Х-факторе 9 сцену вышел покорять известный украинский комик Дядя Жора.

Также дополним, что украинская певица Христина Соловий рассказала о своем отношении к российской музыке.

 

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