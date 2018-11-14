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Українська вихователька-реп-зірка розповіла, як над нею знущалися в дитинстві

STYLERПерсона    14.11.2018 - 19:05
Українська вихователька-реп-зірка розповіла, як над нею знущалися в дитинстві
Фото: РБК-Україна

Alyona Alyona стверджує, що в дитинстві часто була предметом насмішок

Виконавиця Alyona Alyona, яка захопила мережу новим кліпом, розповіла, як стала реп-виконавицею і поділилася, як над нею знущалися у дитинстві. Про це дівчина повідомила телеканалу Настоящее время.

За словами дівчини, батьки сприймають реперську кар'єру дочки як захоплення, а бабусі і дідусю показувати кліп Альона поки боїться. Музичної освіти в вона немає, співати і читати реп вчилася сама.

"Вдома перед дзеркалом з лампочкою в руках. Я просто слухала багато музики і повторювала, я росла на рок-музиці, тільки на закордонній, тато мій таке слухав, було багато касет", - пояснює Альона.

Українська вихователька-реп-зірка розповіла, як над нею знущалися в дитинствіСкріншот відео: (Теперішній час)

Пісню "Рибки за склом", яка набрала півмільйона переглядів, виконавиця написала про себе - для дівчат, яких не сприймає суспільство. Артистка стверджує, що в дитинстві її часто ображали.

"Проходили і говорили: "Жиртрест", "Бомба", "Булочка", "Колобок". Це стосується мене з моєю зовнішністю, стосується дівчат, у яких пірсинг, говорили: "Металюга", "Сатаністка", - розповідає вона.

До речі, зараз Олена вірить, що знайшла свою аудиторію. Пісні пише У будинку, у звичайній однокімнатній квартирі за комп'ютером, під біт, який надихає. Виходити на сцену ще боїться, хоча вже пропонували.

Нагадаємо, що вихователька з Київської області порвала мережу своїми "рибками".

Нагадаємо, що MONATIK опублікував смішне відео з запальними танцями. Діма підписав відео "Не можу зупинитися сміятися".

Ми писали, що скандальний Іван Дорн влаштував смішну рекламу свого концерту в Києві. Для цього він запросив коміка Олександра Саса, який прославився завдяки російському шоу "ComedyБаттл". Той перевтілився в бомжа і пробігся по Хрещатику з імпровізованим плакатом із рекламою концерту Дорна.

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