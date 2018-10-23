Помер афонський старець Григорій, який закликав українців примиритися з Росією

Колаж РБК-Україна

В останні роки старець багато хворів

На 76-му році життя помер відомий ігумен Дохіарского монастиря на Афоні архімандрит Григорій. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook єпископ Обуховський Іона Черепанов.

Відомо, що смерть наздогнала старця 22 жовтня. Він до останнього мужньо переносив муки тяжкої невиліковної хвороби.

"Упокой, Боже, Старця! І його молитвами помилуй нас! Ховають прямо сьогодні. Він заповідав поховати відразу. Тихо. Без гостей і промов. Як монаха", – написав на своїй сторінці єпископ Обуховський Іона.

Скріншот фото (facebook.com/arh.iona)

Архімандрит Григорія народився на Паросі і був найближчим родичем відомого афонського старця Йосипа Исихаста. 65 років свого життя старець Григорій провів у монастирі.

Він прийняв постриг 1 січня 1967 року. У 1970 році, після кончини старця Амфілохія, Григорій з деякими іншими ченцями змушений був виїхати до монастиря в центральній частині Греції, потім у монастир Прусської ікони Божої Матері в Карпениси. Через деякий час Григорія запросили на Афон до монастиря Дохіар і майже відразу вибрали ігуменом.

Архімандрит Григорій з великим хвилюванням говорив про Україну і вважав, що потрібно зупинити кровопролиття.

"Кожен українець повинен розуміти, якщо він хоче, щоб його країні було благо, він повинен вигнати американців. Як країна нехай краще спирається ліктем на своїх єдиновірних, своїх рідних російських. Якщо будуть допускати американське втручання у справи України, світу там ніколи не буде. Не треба вбивати один одного. Хіба можна, щоб брат вбивав брата?", - так вважав афонський старець Григорій.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Львові в лікарні помер ветеран АТО із Золочева.

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Відео: РБК-Україна