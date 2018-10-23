Умер афонский старец Григорий, который призывал украинцев примириться с Россией

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В последние годы старец много болел

На 76-м году жизни скончался известный игумен Дохиарского монастыря на Афоне архимандрит Григорий. Об этом сообщил на своей странице в Facebook епископ Обуховский Иона Черепанов.

Известно, что смерть настигла старца 22 октября. Он до последнего мужественно переносил муки тяжелой неизлечимой болезни.

"Упокой, Боже, Старца! И его молитвами помилуй нас! Хоронят прямо сегодня. Он завещал похоронить сразу. Тихо. Без гостей и речей. Как монаха", – написал на своей странице епископ Обуховский Иона.

Скриншот фото (facebook.com/arh.iona)

Архимандрит Григория родился на Паросе и был ближайшим родственником знаменитого афонского старца Иосифа Исихаста. 65 лет своей жизни старец Григорий провел в монастыре.

Он принял постриг 1 января 1967 года. В 1970 году, после преставления старца Амфилохия, Григорий с некоторыми другими монахами вынужден был уехать в монастырь в центральной части Греции, затем в монастырь Прусской иконы Божией Матери в Карпениси. Через некоторое время Григория пригласили на Афон в монастырь Дохиар и почти сразу выбрали игуменом.

Архимандрит Григорий с большим волнением отзывался об Украине и считал, что нужно остановить кровопролитие.

"Каждый украинец должен понимать, если он хочет, чтобы его стране было благо, он должен прогнать американцев. Как страна пусть лучше облокачивается на своих единоверных, своих родных русских. Если будут допускать американское вмешательство в дела Украины, мира там никогда не будет. Не нужно убивать друг друга. Разве можно, чтобы брат убивал брата?", - так считал старец афонский Григорий.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что во Львове в больнице скончался ветеран АТО из Золочева.

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Видео: РБК-Украина