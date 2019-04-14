Померла зірка кіношедеврів Інгмара Бергмана

Шведська актриса Бібі Андерссон померла 14 квітня в Стокгольмі у віці 83 років. Вона здобула всесвітню популярність завдяки неперевершеній грі в декількох фільмах культового режисера Інгмара Бергмана, який вважав Беріт Елізабет Андерссон однією зі своїх улюблених актрис.

Бібі перебувала в будинку престарілих в Швеції з тих пір, як в результаті інсульту в 2009 році втратила можливість розмовляти, повідомляє Washington Times.

Андерссон стала світовою зіркою наприкінці 1950-х років після виходу на екрани фільмів Бергмана "Сьома печатка" (Det sjunde inseglet), "Дика суниця" (Smultronstället) і "Обличчя" (Ansiktet).

Відео: Persona 1966 Trailer Ingmar Bergman Bibi Andersson

Однією з кращих ролей вважається роль медсестри Альми у фільмі "Персона" (Persona).

Фото: Бібі Андерссон (TIFF.net)

"Вона хворіла багато років, це сумно. Я дізналася, що Бібі померла сьогодні пообіді", - розповіла подруга і режисер Христина Олофссон, пише стокгольмська газета Aftonbladet.

Бібі дебютувала з Бергманом в 15 років, знявшись у телевізійному рекламному ролику.

Фото: Бібі Андерссон (Image Unavailable)

Всього відомий режисер зняв актрису в своїх 11 фільмах.

Останній фільм з її участю вийшов в 2009 році. Картина називалася "Мороз" (The Frost).

Бібі з 2004 року одружена з лікарем Габріелем Баеза. Раніше була одружена сценаристом і кінорежисером Челлем Греде і політиком Пером Альмарком.

Фото: Бібі Андерссон (wikipedia.org)

Як повідомлялося раніше, 9 квітня у віці 73 років помер видатний актор театру і кіно, народний артист України Петро Бенюк.

Також ми писали про те, що в березні померла заслужена артистка України Зінаїда Цесаренко. Вона більш 50 років працювала в Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка. Актрисі було 82 роки.

Нагадаємо, що 3 квітня помер Олексій Булдаков. Акторові було 68 років. Його виявили мертвим у готелі в Улан-Баторі в Монголії.