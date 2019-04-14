Умерла звезда киношедевров Ингмара Бергмана

Шведская актриса Биби Андерссон скончалась 14 апреля в Стокгольме в возрасте 83 лет. Она прославилась на весь мир благодаря непревзойденной игре в нескольких фильмах культового режиссера Ингмара Бергмана, который считал Берит Элизабет Андерссон одной из своих любимых актрис.

Биби находилась в доме престарелых в Швеции с тех пор, как в результате инсульта в 2009 году потеряла возможность говорить, сообщает Washington Times.

Андерссон стала мировой звездой в конце 1950-х годов после выхода на экраны фильмов Бергмана "Седьмая печать" (Det sjunde inseglet), "Дикая земляника" (Smultronstället) и "Лицо" (Ansiktet). Одной из лучших ролей считается роль медсестры Альмы в фильме "Персона" (Persona).

Фото: Биби Андерссон (TIFF.net)

"Она болела много лет, и это печально. Я узнала, что Биби скончалась сегодня в обеденный перерыв", - рассказала подруга и режиссер Кристина Олофссон, пишет стокгольмская газета Aftonbladet.

Биби дебютировала с Бергманом в 15 лет, снявшись в телевизионном рекламном ролике.

Фото: Биби Андерссон (Image Unavailable)

Всего знаменитый режиссер снял актрису в 11 своих фильмах.

Последний фильм с ее участием вышел в 2009 году. Картина называлась "Мороз" (The Frost).

Биби с 2004 года замужем за врачом Габриэлем Баэза. Ранее была замужем за сценаристом и кинорежиссером Челлем Греде и политиком Пером Альмарком.

Фото: Биби Андерссон (wikipedia.org)

Как сообщалось ранее, 9 апреля в возрасте 73 лет скончался выдающийся актер театра и кино, народный артист Украины Петр Бенюк.

Также мы писали о том, что в марте умерла заслуженная артистка Украины Зинаида Цесаренко. Она более 50 лет работала в Национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко. Актрисе было 82 года.

Напомним, что 3 апреля скончался Алексей Булдаков. Актеру было 68 лет. Его обнаружили мертвым в гостинице в Улан-Баторе в Монголии.