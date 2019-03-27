ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Умерла знаменитая украинская актриса

STYLERЖизнь    27.03.2019 - 15:12
Умерла знаменитая украинская актриса
Умерла актриса Зинаида Цесаренко (фото: torange.biz)

Зинаида Цесаренко более полувека посвятила любимому театру

Умерла Заслуженная артистка Украины Зинаида Цесаренко, прослужившая более пятидесяти лет в Национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко. Актрисе было 82 года, об этом сообщили на сайте театра.

Зинаида Цесаренко родилась 22 июля в селе Байбуга в Крыму. В коллектив театра Франко Зинаида Васильевна пришла в 1965 году.

"Коллектив театра с глубоким прискорбием извещает о переходе в другие миры талантливой Актрисы, невероятной Женщины, чуткого, доброжелательного Человека, корифея театра, заслуженной артистки Украины Цесаренко Зинаиды Васильевны", - пишут коллеги и выражают сердечное соболезнование ее родным и близким.

Умерла знаменитая украинская актриса

Умерла украинская актриса Зинаида Цесаренко (фото: соцсети)

Украинский театральный критик и публицист, заслуженный журналист Украины Олег Вергелис так написал о Цесаренко: 

"В день театра есть радость. Но есть и грусть. Ушла из жизни актриса Национального театра им. И. Франко Зинаида Цесаренко… Светлый человек, талантливая актриса".

Умерла знаменитая украинская актриса

Умерла украинская актриса Зинаида Цесаренко (скрин: facebook.com/oleg.vergelis/)

Значительная часть образов, которые воплотила актриса, стали истинным достоянием национальной сцены: Анна "Две семьи" М. Кропивницкого, Оксана "Майская ночь", Секлета "За двумя зайцами" М. Старицкого, Климена "Кассандра" Леси Украинки, Соня "Дядя Ваня" А. Чехова, Юнона "Энеида" И. Котляревского, миссис Пирс "Пигмалион" Б. Шоу, Лиза "Крошка Цахес" Э. Гофмана и многие другие.

Коллеги вспоминают, что Зинаида Васильевна относилась к актрисам, которые никогда не останавливались на достигнутом. Ей был присущ необычайный азарт в работе, она была всегда открыта к эксперименту и поиску и стремилась только вперед.

Умерла знаменитая украинская актриса

Умерла украинская актриса Зинаида Цесаренко (фото: соцсети)

Пользователи сети выражают соболезнование родным и близким актрисы, а также коллективу театра, который утратил великую актрису.

"Все актеры после смерти остаются ангелами-хранителями в театре. Так говорил Богдан Ступка, и я ему верю";

"Лишь недавно была премьера. "Посторонние среди нас". Ее исполнение растрогало до слез. Очень печальная новость";

"Грустно... очень нравилась актриса".

Напомним, ранее мы сообщали о смерти знаменитого советского актера Нодара Мгалоблишвили, прославившегося благодаря роли графа Калиостро в культовом фильме "Формула любви".

Также сообщалось, что в России умер актер Владимир Этуш. Он был легендарным советским актером, который сыграл в популярнейших картинах - "Кавказская пленница", "Иван Васильевич меняет профессию".

Это вымысел: экс-супруг Началовой сделал громкое заявление Тяжело хоронить ребенка: родители Началовой впервые заговорили о смерти певицы
Выборы 2019 Выборы 2019: главные новости дня Рейтинги кандидатов
Новости Украины преступления
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь