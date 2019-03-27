Умерла знаменитая украинская актриса

Умерла актриса Зинаида Цесаренко (фото: torange.biz)

Зинаида Цесаренко более полувека посвятила любимому театру

Умерла Заслуженная артистка Украины Зинаида Цесаренко, прослужившая более пятидесяти лет в Национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко. Актрисе было 82 года, об этом сообщили на сайте театра.

Зинаида Цесаренко родилась 22 июля в селе Байбуга в Крыму. В коллектив театра Франко Зинаида Васильевна пришла в 1965 году.

"Коллектив театра с глубоким прискорбием извещает о переходе в другие миры талантливой Актрисы, невероятной Женщины, чуткого, доброжелательного Человека, корифея театра, заслуженной артистки Украины Цесаренко Зинаиды Васильевны", - пишут коллеги и выражают сердечное соболезнование ее родным и близким.

Умерла украинская актриса Зинаида Цесаренко (фото: соцсети)

Украинский театральный критик и публицист, заслуженный журналист Украины Олег Вергелис так написал о Цесаренко:

"В день театра есть радость. Но есть и грусть. Ушла из жизни актриса Национального театра им. И. Франко Зинаида Цесаренко… Светлый человек, талантливая актриса".

Умерла украинская актриса Зинаида Цесаренко (скрин: facebook.com/oleg.vergelis/)

Значительная часть образов, которые воплотила актриса, стали истинным достоянием национальной сцены: Анна "Две семьи" М. Кропивницкого, Оксана "Майская ночь", Секлета "За двумя зайцами" М. Старицкого, Климена "Кассандра" Леси Украинки, Соня "Дядя Ваня" А. Чехова, Юнона "Энеида" И. Котляревского, миссис Пирс "Пигмалион" Б. Шоу, Лиза "Крошка Цахес" Э. Гофмана и многие другие.

Коллеги вспоминают, что Зинаида Васильевна относилась к актрисам, которые никогда не останавливались на достигнутом. Ей был присущ необычайный азарт в работе, она была всегда открыта к эксперименту и поиску и стремилась только вперед.

Умерла украинская актриса Зинаида Цесаренко (фото: соцсети)

Пользователи сети выражают соболезнование родным и близким актрисы, а также коллективу театра, который утратил великую актрису.

"Все актеры после смерти остаются ангелами-хранителями в театре. Так говорил Богдан Ступка, и я ему верю";

"Лишь недавно была премьера. "Посторонние среди нас". Ее исполнение растрогало до слез. Очень печальная новость";

"Грустно... очень нравилась актриса".

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