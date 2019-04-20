Вуса Ніколаєва, зачіска Мерк'юрі: Дорн шокував новим іміджем (фото)

Іван Дорн відростив вуса
Іван Дорн, який нещодавно виконав російську народну пісню, вирішив змінити стиль. Український артист збрив бороду і залишив тільки вуса. Крім того, Дорн зробив незвичайну укладку волосся в стилі Фредді Мерк'юрі. Зміна іміджу артиста викликала бурхливу реакцію у фанатів.
На знімку Іван Дорн зображений у світлій сорочці та чорних сонцезахисних окулярах. Тепер артист вирішив носити вуса, а також укладати волосся назад.
Іван Дорн змінив імідж і підірвав мережу новим образом (фото: instagram.com/dorn_ivan)
Фанати буквально "підірвали" Instagram коментарями. Багато хто вважає, що Дорн виглядає неперевершено і дуже стильно. У мережі його порівняли з Ігорем Ніколаєвим, Фредді Мерк'юрі, юним Пабло Эскобаром та Метью Макконахі. Деякі зазначили, що рослинність на обличчі не дуже личить артистові. В цілому фанатам образ сподобався:
Нагадаємо, що Іван Дорн представить Україну на одному з найбільших фестивалів світу. До речі, крім Івана Дорна на Europe Stage фестивалю Sziget в цьому році виступить і лауреат премії APPS Music & SZIGET: Awards 2019. Лонг-лист премії з 14 актуальних українських артистів було оголошено днями. До нього увійшли групи ADAM, Braii, Fontaliza, [ПРО], OY Sound System, Sasha Boole, YUKO, ЦеШо та інші.
Додамо, що в минулі роки на сцені Sziget Europe Stage виступали українці ONUKA, 5'nizza, Brunettes Shoot Blondes Kadnay, Atomic Simao і українсько-білоруська група Brutto.
Раніше Sziget - п'ятий найбільший у світі фестиваль і улюблений зарубіжний фестиваль українців, оголосив останнього хедлайнера.