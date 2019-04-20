Усы Николаева, прическа Меркьюри: Дорн шокировал новым имиджем (фото)

Иван Дорн сменил имидж и взорвал сеть новым образом (фото: instagram.com/dorn_ivan)

Иван Дорн отрастил усы

Иван Дорн, который недавно исполнил русскую народную песню, решил сменить стиль. Украинский артист сбрил бороду и оставил только усы. Кроме того, Дорн сделал необычную укладку волос в стиле Фредди Меркьюри. Смена имиджа артиста вызвала бурную реакцию у фанатов.

На снимке Иван Дорн изображен в светлой рубашке и черных солнцезащитных очках. Теперь артист решил носить усы, а также укладывать волосы назад.

Иван Дорн сменил имидж и взорвал сеть новым образом (фото: instagram.com/dorn_ivan)

Фанаты буквально "взорвали" Instagram комментариями. Многие считают, что Дорн выглядит непревзойденно и очень стильно. В сети его сравнили с Игорем Николаевым, Фредди Меркьюри, юным Пабло Эскобаром и Метью Макконахи. Некоторые отметили, что растительность на лице не очень идет артисту. В целом фанатам образ понравился:

Не усики, а пропуск в трусики.

Муж, всем мужьям муж.

Юный Пабло Эскобар.

Фредди Меркьюри, только блондин.

Надо в кино.

"Далласский клуб покупателей"))) Очень похоже)) Мэтью Макконахи))

Растин Коул снова в деле!))

Ваня-Ваня, я тебя так любила.... Зачем тебе эти усцы?

Как можно быть настолько классным?) Ну как?

У него похоже крыша "ту-ту". Какой-то трэш в последнее время.

Колумбийский наркобарон. Или европ*дик)))

Напомним, что Иван Дорн представит Украину на одном из самых больших фестивалей мира. Кстати, кроме Ивана Дорна на Europe Stage фестиваля Sziget в этом году выступит и лауреат премии APPS Music & SZIGET: Awards 2019. Лонг-лист премии из 14 актуальных украинских артистов был объявлен на днях. В него вошли группы ADAM, Braii, Fontaliza, [О], OY Sound System, Sasha Boole, YUKO, ЦеШо и другие.

Добавим, что в прошлые годы на сцене Sziget Europe Stage выступали украинцы ONUKA, 5'nizza, Brunettes Shoot Blondes, Kadnay, Atomic Simao и украинско-беларусская группа Brutto.

Ранее Sziget - пятый крупнейший фестиваль в мире и любимый зарубежный фестиваль украинцев, объявил последнего хедлайнера.