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Иван Дорн представит Украину на одном из самых больших фестивалей мира

STYLERЖизнь    09.04.2019 - 15:21
Иван Дорн представит Украину на одном из самых больших фестивалей мира
Иван Дорн (фото: соцсети)
Екатерина Скуридина
автор

Иван Дорн на фестивале Sziget 2019 сыграет лучшие хиты

Фестиваль Sziget, пройдет который в Будапеште с 7 по 13 августа, раскрыл имена мультижанроваго международного лайн-апа Europe Stage.

Среди 30 артистов из 20 стран на сцене одного из крупнейших фестивалей мира выступит и украинский артист. Ним стал Иван Дорн. Он присоединится к недельному пересечению культур в Будапеште как представитель новой музыки, что наполнит каждый уголок острова Свободы.

Иван Дорн представит Украину на одном из самых больших фестивалей мира

Иван Дорн представит Украину на одном из самых больших фестивалей мира 

Как рассказали организаторы, выступление Дорна на Sziget состоится 11 августа и станет уникальной "коллабой" ДорнаБанды и атмосферы культового фестиваля.

Также на Sziget впервые выступит и шведская звезда, универсальная Sophie Hunger, итальянский инди-поп-рэп-дуэт Coma Cose, инди-рокеры из Латвии Carnival Youth и другие. Всего на фестивале cыграют более чем 1000 артистов из около 60 стран мира.

Sziget Festival 2018

Кстати, кроме Ивана Дорна на Europe Stage фестиваля Sziget в этом году выступит и лауреат премии APPS Music & SZIGET: Awards 2019. Лонг-лист премии из 14 актуальных украинских артистов был объявлен на днях. В него вошли группы ADAM, Braii, Fontaliza, [О], OY Sound System, Sasha Boole, YUKO, ЦеШо и другие.

Добавим, что в прошлые годы на сцене Sziget Europe Stage выступали украинцы ONUKA, 5'nizza, Brunettes Shoot Blondes, Kadnay, Atomic Simao и украинско-беларусская группа Brutto.

Ранее Sziget - пятый крупнейший фестиваль в мире и любимый зарубежный фестиваль украинцев, объявил последнего хедлайнера.

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