Украинские артисты на фестивале Sziget: кто поедет в этом году

Фестиваль Sziget пройдет в Будапеште (фото: пресс-служба)

Украинцы имеют шанс отправить на Sziget 2019 любимого артиста

В лонг-лист ежегодной премии фестиваля APPS Music & SZIGET: Awards 2019 попали 14 актуальных украинских артистов, каждый из которых будет иметь шанс представить Украину на знаменитом фестивале в этом году. Среди претендентов: ADAM, Braii, Cape Cod, DZ'OB, INDT, Fontaliza, [О], OY Sound System, Sasha Boole, ЦеШо, The Unsleeping, YEYO, YUKO и Wavy Dem.

Как отмечают организаторы: цель APPS Music & SZIGET: Awards в этом году - наградить актуального артиста с качественным лайвом, минуя любые ограничения в жанре, возрасте и степени признания в Украине или за границей.

Что будут учитывать

Месседж: свежесть, смелость, злободневность, органичность.

Музыкальность и творческие приемы: воплощение прогрессивных тенденций, или экспериментальность, удачное комбинирование стилей в поисках нового, свежий взгляд.

Динамичность, заметная активность, шаг вперёд: релизы, сольные шоу и туры, участие в знаковых медийных проектах, коллаборации.

Выразительное лицо, самобытность и оригинальность в целом; перспективность в этом образе.

Эффектное заполнение незанятой ниши, или ощутимый прорыв.

И хотя составление лонг-листа представитили премии доверили профессионалам, зрителей также просят не оставаться в стороне.

YUKO

"Мы по-прежнему хотим услышать публику, интерес, реакция и активность которой является стимулом для музыкантов, двигателем развития и ощущением спроса на собственное творчество, что часто становится решающим в судьбе артиста. Поэтому мы просим каждого меломана, которого достигнет эта новость, не оставаться только наблюдателем, а становиться участником: находить самое актуальное для себя и заявлять о своем выборе", - говорит промоутер Sziget Festival в Украине Ольга Ермак.

Совсем скоро все участники примут участие в съемке 14 студийных лайвов. Именно эти видео увидят меломаны, от голосов которых и будет зависеть результат премии.

Напомним, недавно Sziget - пятый крупнейший фестиваль в мире и любимый зарубежный фестиваль украинцев, объявил последнего хедлайнера.