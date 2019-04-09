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Іван Дорн представить Україну на одному з найбільших фестивалів світу

STYLERЖиття    09.04.2019 - 15:21
Іван Дорн представить Україну на одному з найбільших фестивалів світу
Іван Дорн (фото: соцмережі)
Катерина Скуридіна
автор

Іван Дорн на фестивалі Sziget 2019 зіграє кращі хіти

Фестиваль Sziget, який пройде в Будапешті з 7 по 13 серпня, розкрив імена мультижанроваго міжнародного лайн-апу Europe Stage.

Серед 30 артистів з 20 країн на сцені одного з найбільших фестивалів світу виступить і український артист. Ним став Іван Дорн. Він приєднається до тижневого перетину культур в Будапешті як представник нової музики, що наповнить кожен закуток острова Свободи.

Іван Дорн представить Україну на одному з найбільших фестивалів світу

Іван Дорн представить Україну на одному з найбільших фестивалів світу

Як розповіли організатори, виступ Дорна на Sziget відбудеться 11 серпня і стане унікальною "коллабою" ДорнаБанди і атмосфери культового фестивалю.

Також на Sziget вперше виступить і шведська зірка, універсальна Sophie Hunger, італійський інді-поп-реп-дует Coma Cose, інді-рокери з Латвії Carnival Youth та інші. Всього на фестивалі зіграють більш ніж 1000 артистів з близько 60 країн світу.

Sziget Festival 2018

До речі, крім Івана Дорна на Europe Stage фестивалю Sziget в цьому році виступить і лауреат премії APPS Music & SZIGET: Awards 2019. Лонг-лист премії з 14 актуальних українських артистів було оголошено днями. До нього увійшли групи ADAM, Braii, Fontaliza, [ПРО], OY Sound System, Sasha Boole, YUKO, ЦеШо та інші.

Додамо, що в минулі роки на сцені Sziget Europe Stage виступали українці ONUKA, 5'nizza, Brunettes Shoot Blondes Kadnay, Atomic Simao і українсько-білоруська група Brutto.

Раніше Sziget - п'ятий найбільший у світі фестиваль і улюблений зарубіжний фестиваль українців, оголосив останнього хедлайнера.

Українські артисти на фестивалі Sziget: хто поїде в цьому році
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