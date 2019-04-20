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Вуса Ніколаєва, зачіска Мерк'юрі: Дорн шокував новим іміджем (фото)


Іван Дорн відростив вуса

Іван Дорн, який нещодавно виконав російську народну пісню, вирішив змінити стиль. Український артист збрив бороду і залишив тільки вуса. Крім того, Дорн зробив незвичайну укладку волосся в стилі Фредді Мерк'юрі. Зміна іміджу артиста викликала бурхливу реакцію у фанатів.

На знімку Іван Дорн зображений у світлій сорочці та чорних сонцезахисних окулярах. Тепер артист вирішив носити вуса, а також укладати волосся назад.

Іван Дорн змінив імідж і підірвав мережу новим образом (фото: instagram.com/dorn_ivan)

Фанати буквально "підірвали" Instagram коментарями. Багато хто вважає, що Дорн виглядає неперевершено і дуже стильно. У мережі його порівняли з Ігорем Ніколаєвим, Фредді Мерк'юрі, юним Пабло Эскобаром та Метью Макконахі. Деякі зазначили, що рослинність на обличчі не дуже личить артистові. В цілому фанатам образ сподобався:

  • Не вусики, а пропуск в трусики.
  • Чоловік, всім чоловікам чоловік.
  • Юний Пабло Ескобар.
  • Фредді Мерк'юрі, тільки блондин.
  • Треба в кіно.
  • "Далласський клуб покупців"))) Дуже схоже)) Метью Макконахі))
  • Растін Коул знову в справі!))
  • Ваня-Ваня, я тебе так любила.... Навіщо тобі ці вусці?
  • Як можна бути настільки класним?) Ну як?
  • У нього схоже дах "ту-ту". Якийсь треш останнім часом.
  • Колумбійський наркобарон. Або європ*дік)))

Нагадаємо, що Іван Дорн представить Україну на одному з найбільших фестивалів світу. До речі, крім Івана Дорна на Europe Stage фестивалю Sziget в цьому році виступить і лауреат премії APPS Music & SZIGET: Awards 2019. Лонг-лист премії з 14 актуальних українських артистів було оголошено днями. До нього увійшли групи ADAM, Braii, Fontaliza, [ПРО], OY Sound System, Sasha Boole, YUKO, ЦеШо та інші.

Додамо, що в минулі роки на сцені Sziget Europe Stage виступали українці ONUKA, 5'nizza, Brunettes Shoot Blondes Kadnay, Atomic Simao і українсько-білоруська група Brutto.

Раніше Sziget - п'ятий найбільший у світі фестиваль і улюблений зарубіжний фестиваль українців, оголосив останнього хедлайнера.

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