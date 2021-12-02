Ведучий "плюсів" одужав після COVID і зробив заяву про вакцинацію

Звісно, йому довелося потерпіти майже два тижні нежить, кашель та температуру, яка то зникала, то знову з’являлась. Але увесь час Гринчук був на зв’язку зі своїм сімейним лікарем.

"Ви, мабуть, помітили що ані позаминулого, ані минулого тижня я так і не з'явився у ранкових ефірах ТСН. Так, це саме тому, що недуга дісталась і до мене (недарма кажуть, що штам "Дельта" значно заразніший і агресивніший). Зараз я вже офіційно одужав, не становлю ні для кого небезпеки, й вже повернувся до роботи. Дякую Марічці Падалко за те, що підстрахувала на заміні. І усім ще раз пораджу вакцинуватися та берегти себе та своїх рідних. Будьте здорові. Та пам’ятайте, як багато залежить саме від вас і вашої відповідальності!" - написав Гринчук.

За словами ведучого, навіть вакцинованим не варто легковажити масками, дистанцією у натовпі, а ще потрібно продовжувати ретельно мити руки та користуватися антисептиком.

Святослав закликав не нехтувати рекомендаціями МОЗ та робити щеплення, тому що у разі захворювання на COVID-19, хвороба проходитиме простіше. Доведено, так би мовити, "на власній шкірі".

Святослав Гринчук (фото: Facebook @1plus1.Hrynchuk)

До речі, ані дружина ведучого Христина, яка теж вакцинована, ані його 4-річна донька Дзвінка вірус не підхопили.

Наразі Святослав повернувся до звичайного ритму свого життя - ходить на роботу, відводить знову доньку на танці, футбол, лего-конструювання та плавання. Дружина теж повернулася до роботи.

"Радіємо, що все добре закінчилось. Чекаємо свят, щоб поїхати до Львова. Торік, коли були різдвяні канікули, якраз саме розпочався вселенський локдаун, сподіваємось, що цьогоріч ситуація вже буде краща, та й в нас антитіл побільше", - резюмував Гринчук.