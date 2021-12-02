Ведущий "плюсов" выздоровел после COVID и сделал заявление о вакцинации

Конечно, ему пришлось потерпеть почти две недели насморк, кашель и температуру, которая то исчезала, то снова появлялась. Но все время Гринчук был на связи со своим семейным врачом.

"Вы, наверное, заметили что ни на позапрошлой, ни на прошлой неделе я так и не появился в утренних эфирах ТСН. Да, это именно потому, что недуг добрался и до меня (недаром говорят, что штамм "Дельта" значительно заразнее и агрессивнее). Сейчас я уже официально выздоровел, не представляю ни для кого опасности, и уже вернулся к работе. Спасибо Маричке Падалко за то, что подстраховала на замене. И всем еще раз посоветую вакцинироваться и беречь себя и своих родных. Будьте здоровы. Но помните, как много зависит именно от вас и вашей ответственности!" - написал Гринчук.

По словам ведущего, даже вакцинированным не стоит пренебрегать масками, дистанцией в толпе, а еще нужно продолжать тщательно мыть руки и пользоваться антисептиком.

Святослав призвал не пренебрегать рекомендациями Минздрава и делать прививки, потому что в случае заболевания COVID-19, болезнь будет проходить проще. Доказано, так сказать, "на собственной шкуре".

Святослав Гринчук (фото: Facebook @1plus1.Hrynchuk)

Кстати, ни жена ведущего Кристина, которая тоже вакцинирован, ни его 4-летняя дочь Дзвинка вирус не подхватили.

Сейчас Святослав вернулся к обычному ритму своей жизни - ходит на работу, отводит снова дочь на танцы, футбол, лего-конструирование и плавание. Жена тоже вернулась к работе.

"Радуемся, что все хорошо закончилось. Ждем праздников, чтобы поехать во Львов. В прошлом году, когда были рождественские каникулы, как раз именно начался вселенский локдаун, надеемся, что в этом году ситуация уже будет лучше, да и у нас антител побольше", - резюмировал Гринчук.