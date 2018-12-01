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"Війна, а не форс-мажор": фанати рознесли Гребенщикова через пост в мережі

STYLERПерсона    01.12.2018 - 17:02
"Війна, а не форс-мажор": фанати рознесли Гребенщикова через пост в мережі
Фото: (facebook.com/grebenshikov)

У мережі написали, що порівняння війни з форс-мажором — некоректне

Найвідоміша в пострадянському просторі рок-група "Акваріум" на чолі з Борисом Гребенщиковим не приїде в Україну. Артисти скасували грудневий тур по Україні через заборону на в'їзд в країну чоловіків від 16 до 60 років. Про це соліст групи написав у своєму Facebook.

"Всім, хто хотів прийти на українські концерти Акваріума в грудні 2018. На жаль, з причин форс-мажору, наш тур по Україні зараз не може відбутися. Сподіваємося, що форс-мажор кане в літу, і ми повернемося до вас. Тому концерти не скасовуються, а переносяться на більш розумний час. Сподіваємося, що на червень. Мир всім!" – написав Гребенщиков.

&quot;Війна, а не форс-мажор&quot;: фанати рознесли Гребенщикова через пост в мережі

Скріншот поста облікового запису facebook.com/grebenshikov

У коментарях під публікацією вибухнув справжній скандал. Фанати в жаху від того, що артист назвав війну між державами форс-мажором.

"Борис Борисович, у нас війна з Російською Федерацією, а не форс-мажор", "Це не форс-мажор, це війна.... Може тепер і до росіян це дійде...", "Міг би написати: "моя країна в 21 столітті відкрито і без причини напала на українські кораблі. Тому, Україна оголосила воєнний стан і не впускає громадян моєї країни на свою територію. Мені дуже соромно за дії моєї країни, через які ми не зможемо виступити перед нашими слухачами з України". А не ось це *ідарське "форс-мажор", — нарікають фанати.

&quot;Війна, а не форс-мажор&quot;: фанати рознесли Гребенщикова через пост в мережі

&quot;Війна, а не форс-мажор&quot;: фанати рознесли Гребенщикова через пост в мережі

&quot;Війна, а не форс-мажор&quot;: фанати рознесли Гребенщикова через пост в мережі

Скріншоти коментарів поста облікового запису facebook.com/grebenshikov

Борис Гребенщиков і "Акваріум" хотіли провести концерти в Одесі, Херсоні, Запоріжжі, Дніпропетровську та Харкові. Однак майже всі музиканти потрапляють в "заборонену" вікову групу. До речі, в інтерв'ю виданню "Фан" Гребенщиков повідомив, що захворів. Можливо, це теж стало причиною скасування туру.

Нагадаємо, що концерт Бориса Гребенщикова у Києві намагались зірвати.

Раніше Борис Гребенщиков дав коментар з приводу концертів на Донбасі.

Відео: (video.rbc.ua)

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