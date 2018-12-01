"Война, а не форс-мажор": фанаты разнесли Гребенщикова из-за поста в сети

Фото: (facebook.com/grebenshikov)

В сети написали, что сравнение войны с форс-мажором — некорректно

Известнейшая в постсоветском пространстве рок-группа "Аквариум" во главе с Борисом Гребенщиковым не приедет в Украину. Артисты отменили декабрьский тур по Украине из-за запрета на въезд в страну мужчин от 16 до 60 лет. Об этом солист группы написал в своем Facebook.

"Всем, кто хотел прийти на украинские концерты Аквариума в декабре 2018. К сожалению, по причинам форс-мажора, наш тур по Украине сейчас не может состояться. Надеемся, что форс-мажор канет в Лету и мы вернемся к вам. Поэтому концерты не отменяются, а переносятся на более разумное время. Надеемся, что на июнь. Мир всем!" – написал Гребенщиков.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/grebenshikov

В комментариях под публикацией разразился настоящий скандал. Фанаты в ужасе о того, что артист назвал войну между государствами форс-мажором.

"Борис Борисович, у нас война с Российской Федерацией, а не форс-мажор", "Это не форс-мажор, это война.... Может теперь и до русских это дойдет...", "Мог бы написать: "моя страна в 21 веке открыто и без причины напала на украинские корабли. Поэтому, Украина объявила военное положение и не впускает граждан моей страны на свою территорию. Мне очень стыдно за действия моей страны, из-за которых мы не сможем выступить перед нашими слушателями из Украины". А не вот это вот *идарское "форс-мажор", — сетуют фанаты.

Скриншоты комментариев поста аккаунта facebook.com/grebenshikov

Борис Гребенщиков и "Аквариум" хотели провести концерты в Одессе, Херсоне, Запорожье, Днепропетровске и Харькове. Однако почти все музыканты попадают в "запрещенную" возрастную группу. Кстати, в интервью изданию "Фан" Гребенщиков сообщил, что заболел. Возможно, это тоже послужило отменой тура.

Напомним, что концерт Бориса Гребенщикова в Киеве попытались сорвать.

Ранее Борис Гребенщиков дал комментарий по поводу концертов на Донбассе.

Видео: (video.rbc.ua)