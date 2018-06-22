Концерт Бориса Гребенщикова в Киеве попытались сорвать

К счастью, никто не пострадал

Внезапный концерт известного рок-исполнителя Бориса Гребенщикова и его музыкантов группы "Аквариум" попытался сорвать неизвестный мужчина. Видео инцидента опубликовали на YouTube-канале "Политспутник".

В пятницу, 22 июня легендарный музыкант Борис Гребенщиков вместе со своим коллективом "Аквариум" дал бесплатный концерт под открытым небом на Пейзажной аллее.

Во время концерта неизвестный мужчина прорвался на сцену к музыкантам, начал на них кричать, схватил плакат и начал его рвать. Потом он начал метаться по сцене, пока его не вывели.

"Дай ему Бог прийти в себя и почувствовать себя лучше сегодня", ― прокомментировал произошедшее Гребенщиков.

Известно, что в результате происшествия никто не пострадал.

Видео: YouTube/"Политспутник"

А у Бориса Гребенщикова и его группы "Аквариум" запланирован вечером концерт в одном из клубов столицы. Музыканты презентуют новый альбом "Время N".

Кстати, ранее мы писали о том, что Борис Гребенщиков дал бесплатный концерт в Киеве.

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