"Всіма думками ми з вами": Притула від імені "Вар'яти-шоу" висловив співчуття загиблiq Марини Поплавської

Потльзователи в мережі підтримали Сергія Притулу
Популярний український шоумен і ведучий програми "Вар'яти шоу" Сергій Притула висловив на своїй сторінці в Facebook співчуття колективу "Дизель шоу", за загибелі в ДТП, Марини Поплавської, яке було сьогодні в Київській області. Пам'ятний пост телеведучий написав від імені всього колективу своєї ТВ-програми.
"Колектив "Вар'яти-шоу" висловлює глибокі співчуття колегам з "Дизель-шоу" у зв'язку з трагедією, яка забрала життя Марини Поплавської. Сумуємо разом з Вами. Молимося за її душу і за здоров'я інших учасників. Нехай між нами тисячі кілометрів, але всіма думками ми з Вами! Мужайтеся!", - написав Притула в повідомленні.
Скріншот поста (facebook.com/serhiyprytula)
Користувачі, які прочитали цей сумний пост, підтримали Сергія і написали свої співчуття.
"Дуже шкода, що небеса забирають таких світлих людей, а не тих, хто сіє смерть і розбрат в цьому світі", " Це жахлива трагедія. Нехай його душа спочиває з миром, а іншим здоров'я і витримки. Шкода, що саме такі випадки нагадують нам про цінності життя і здоров'я. А Ви, Сергій і ваша команда, будьте обережні, удачі Вам, ми вас так само переживаємо", - було написано в коментарях.
Користувач Катерина написала дуже зворушливий коментар і вірш.
"Співчуваємо рідним і розділяємо горе з приводу втрати гарною, позитивною, сонячної і світлої людини, талановитої актриси!".
Дуже дивний пейзаж:
Косяками ідуть таланти.
Сьоме небо своє
Пригинає собі суєта.
При майстрах якось легше.
Вони - як Атланти,
Тримати небо на плечах.
Тому і є висота!
Скріншот коментарів (facebook.com/serhiyprytula)
Нагадаємо, в "Дизель шоу" розповіли про трагічне ДТП.
Раніше ми писали про те, що у мережі тужать за артистці "Дизель шоу" Марини Поплавської.
Чим вражає Сергій Притула (відео: STYLER.rbc.ua)