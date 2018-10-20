"Всіма думками ми з вами": Притула від імені "Вар'яти-шоу" висловив співчуття загиблiq Марини Поплавської

Фото: Сергій Притула (РБК-Україна)

Потльзователи в мережі підтримали Сергія Притулу

Популярний український шоумен і ведучий програми "Вар'яти шоу" Сергій Притула висловив на своїй сторінці в Facebook співчуття колективу "Дизель шоу", за загибелі в ДТП, Марини Поплавської, яке було сьогодні в Київській області. Пам'ятний пост телеведучий написав від імені всього колективу своєї ТВ-програми.

"Колектив "Вар'яти-шоу" висловлює глибокі співчуття колегам з "Дизель-шоу" у зв'язку з трагедією, яка забрала життя Марини Поплавської. Сумуємо разом з Вами. Молимося за її душу і за здоров'я інших учасників. Нехай між нами тисячі кілометрів, але всіма думками ми з Вами! Мужайтеся!", - написав Притула в повідомленні.

Скріншот поста (facebook.com/serhiyprytula)

Користувачі, які прочитали цей сумний пост, підтримали Сергія і написали свої співчуття.

"Дуже шкода, що небеса забирають таких світлих людей, а не тих, хто сіє смерть і розбрат в цьому світі", " Це жахлива трагедія. Нехай його душа спочиває з миром, а іншим здоров'я і витримки. Шкода, що саме такі випадки нагадують нам про цінності життя і здоров'я. А Ви, Сергій і ваша команда, будьте обережні, удачі Вам, ми вас так само переживаємо", - було написано в коментарях.

Користувач Катерина написала дуже зворушливий коментар і вірш.

"Співчуваємо рідним і розділяємо горе з приводу втрати гарною, позитивною, сонячної і світлої людини, талановитої актриси!".

Дуже дивний пейзаж:

Косяками ідуть таланти.

Сьоме небо своє

Пригинає собі суєта.

При майстрах якось легше.

Вони - як Атланти,

Тримати небо на плечах.

Тому і є висота!

Скріншот коментарів (facebook.com/serhiyprytula)

Нагадаємо, в "Дизель шоу" розповіли про трагічне ДТП.

Раніше ми писали про те, що у мережі тужать за артистці "Дизель шоу" Марини Поплавської.

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