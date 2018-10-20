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"Всеми мыслями мы с вами": Притула от имени "Варьяты-шоу" выразил соболезнования погибшей Марине Поплавской

STYLERПерсона    20.10.2018 - 18:13
Фото: Сергей Притула (РБК-Украина)
Фото: Сергей Притула (РБК-Украина)

Потльзователи в сети поддержали Сергея Притулу

Популярный украинский шоумен и ведущий программы "Варьяты шоу" Сергей Притула выразил на своей странице в Facebook соболезнования коллективу "Дизель шоу", из-за гибели в ДТП, Марине Поплавской, которое было сегодня в Киевской области. Памятный пост телеведущий написал от имени всего коллектива своей ТВ-программы.

"Коллектив "Варьяты-шоу" выражает глубокие соболезнования коллегам из "Дизель-шоу" в связи с трагедией, которая унесла жизни Марины Поплавской. Скорбим вместе с Вами. Молимся за ее душу и за здоровье остальных участников. Пусть между нами сейчас тысячи километров, но всеми мыслями мы с Вами! Мужайтесь!", - написал Притула в сообщении.

&quot;Всеми мыслями мы с вами&quot;: Притула от имени &quot;Варьяты-шоу&quot; выразил соболезнования погибшей Марине Поплавской

Скриншот поста (facebook.com/serhiyprytula)

Пользователи, прочитавшие этот печальный пост, поддержали Сергея и написали свои соболезнования.

"Очень жаль, что небеса забирают таких светлых людей, а не тех, кто сеет смерти и раздор в этом мире", " Это ужасная трагедия. Пусть его душа покоится с миром, а другим здоровья и выдержки. Жаль, что именно такие случаи напоминают нам о ценности жизни и здоровья. А Вы, Сергей и ваша команда, будьте осторожны, удачи Вам, мы вас так же переживаем", - было написано в комментариях.

Пользователь Катерина  написала очень трогательный комментарий и стих.

"Сочувствуем родным и разделяем горе по поводу утраты хорошей, положительной, солнечной и светлой человека, талантливой актрисы!".

Очень странный пейзаж:

Косяками идут таланты.

Седьмое небо свое

Пригибает себе суета.

При мастерах как-то легче.

Они - как Атланты,

Держать небо на плечах.

Поэтому и есть высота!

&quot;Всеми мыслями мы с вами&quot;: Притула от имени &quot;Варьяты-шоу&quot; выразил соболезнования погибшей Марине Поплавской

&quot;Всеми мыслями мы с вами&quot;: Притула от имени &quot;Варьяты-шоу&quot; выразил соболезнования погибшей Марине Поплавской

Скриншот комментариев (facebook.com/serhiyprytula)

Напомним, в "Дизель шоу" рассказали о трагическом ДТП.

Ранее мы писали о том, что в сети скорбят по артистке "Дизель шоу" Марине Поплавской.

Чем впечатляет Сергей Притула (видео: STYLER.rbc.ua) 

 

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