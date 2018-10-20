"Всеми мыслями мы с вами": Притула от имени "Варьяты-шоу" выразил соболезнования погибшей Марине Поплавской

Потльзователи в сети поддержали Сергея Притулу
Популярный украинский шоумен и ведущий программы "Варьяты шоу" Сергей Притула выразил на своей странице в Facebook соболезнования коллективу "Дизель шоу", из-за гибели в ДТП, Марине Поплавской, которое было сегодня в Киевской области. Памятный пост телеведущий написал от имени всего коллектива своей ТВ-программы.
"Коллектив "Варьяты-шоу" выражает глубокие соболезнования коллегам из "Дизель-шоу" в связи с трагедией, которая унесла жизни Марины Поплавской. Скорбим вместе с Вами. Молимся за ее душу и за здоровье остальных участников. Пусть между нами сейчас тысячи километров, но всеми мыслями мы с Вами! Мужайтесь!", - написал Притула в сообщении.
Скриншот поста (facebook.com/serhiyprytula)
Пользователи, прочитавшие этот печальный пост, поддержали Сергея и написали свои соболезнования.
"Очень жаль, что небеса забирают таких светлых людей, а не тех, кто сеет смерти и раздор в этом мире", " Это ужасная трагедия. Пусть его душа покоится с миром, а другим здоровья и выдержки. Жаль, что именно такие случаи напоминают нам о ценности жизни и здоровья. А Вы, Сергей и ваша команда, будьте осторожны, удачи Вам, мы вас так же переживаем", - было написано в комментариях.
Пользователь Катерина написала очень трогательный комментарий и стих.
"Сочувствуем родным и разделяем горе по поводу утраты хорошей, положительной, солнечной и светлой человека, талантливой актрисы!".
Очень странный пейзаж:
Косяками идут таланты.
Седьмое небо свое
Пригибает себе суета.
При мастерах как-то легче.
Они - как Атланты,
Держать небо на плечах.
Поэтому и есть высота!
Скриншот комментариев (facebook.com/serhiyprytula)
Напомним, в "Дизель шоу" рассказали о трагическом ДТП.
Ранее мы писали о том, что в сети скорбят по артистке "Дизель шоу" Марине Поплавской.
Чем впечатляет Сергей Притула (видео: STYLER.rbc.ua)