Вся в маму: найбільш провокаційні фото дочки Мадонни Лурдес Леон

Старша дочка Мадонни Лурдес Леон почала свій шлях у світі моди досить пізно, але впевнено рухається в бік його підкорення. Перший контракт вона підписала в серпні 2020-го року, ставши обличчям колекції Стелли Маккартні для Adidas. За ним був Marc Jacobs, де дочка Мадонни демонструвала не тільки сумки, але і своє розкішне тіло.

Слідом за цим була кампанія Burberry і зйомки для американського Vogue. На обкладинці вона позує з такими відомими моделями, як Кайя Гербер і Беллп Хадід, буквально вставши на один рівень з ними.

Гучні події, включаючи Met Gala і покази модних будинків, розкрили для спадкоємиці поп-королеви свої двері. І вона із задоволенням з'являється на червоних доріжках в провокаційних образах, готова змітати на своєму шляху усталені канони краси і будь-які рамки. Вся в маму!

Дочка Мадонни обожнює епатаж, як і її мама (фото: instagram.com/lourdesleon)