"Винесли навіть хрестики": у Києві пограбували квартиру головного "рухівця"

Фото: Віктор Кривено (facebook.com/viktor.kryvenko)

Депутат розповів про інцидент в соцмережі

У Києві невідомі пограбували квартиру народного депутата, голови "Народного руху України" Віктора Кривенка. Про це у вівторок, 8 січня, повідомив сам політик на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Також потерпілий опублікував відповідне фото.

Фото: facebook.com/viktor.kryvenko

"Пограбували квартиру. Винесли навіть хрестики, в яких дітей хрестили. Гниди", - емоційно підписав кадр депутат.

Скрін: facebook.com/viktor.kryvenko

Зазначимо, що політик не повідомив, що ще крім хрестиків винесли з його квартири злочинці.

Віктор Кривено (Фото: facebook.com/viktor.kryvenko)

Нагадаємо, що Віктор Кривено пройшов до парламенту 8-го скликання в 2014 році за списком партії "Самопоміч". У вересні 2015-го політсила виключила його. В березні 2016 року нардеп увійшов у "Блок Петра Порошенка". У травні 2017 року Кривенко був обраний головою партії "Народний рух України". У лютому 2018-го Кривенко вийшов з фракції БПП.

Віктор Кривено (Фото: facebook.com/viktor.kryvenko)

У коментарях до повідомлення підписники Кривенка співчувають політику через інцидент, підтримують його, а також висловлюють припущення, що злодії стежили за Facebook-сторінкою депутата:

"Знаю, таке враження, що залізли в душу. Я проходив це";

"Слава Богу, що всі живі-здорові! А злодіям на благо крадене не піде Бережіть себе і рідних, Віктор Миколайович!";

"Співчуваю, тримайтеся";

"Зазвичай місцева поліція знає, хто працює на районі. Тепер потрібно, щоб почали шукати, а не робили вигляд";

"Коли-то і ми пережили таке. Досі пам'ятаю те почуття огиди, коли чужі люди шукали по твоїй квартирі, а чужі руки копошилися в твоїх речах... все можна пережити";

"О Боже, який жах... Неприємний момент, але знаю точно, пане Вікторе, що у вас все буде добре! А у них... як заслужили"...

Скрін коментарів: facebook.com/viktor.kryvenko

"Як знайдете хто - поміняйте руки з ногами місцями";

"Впевнена, що стежили за ФБ, за вашим звітах, фотографіях, де ви зараз є. Нічого цих тварин не зупиняє... Співчуваю";

"Було подібне. Двічі. Шукати немає сенсу, а якщо навіть і знайдуть - вигоди від того буде мало. Рекомендую поставити сигналізацію. Гарантії не дає, але ризик істотно зменшує"...

Скрін коментарів: facebook.com/viktor.kryvenko

"Слідство е-декларування. Тримайся";

"Мабуть, шукали золото Руху. Не знайшли! Співчуваю! Тримайся. Головне живі і здорові самі. Решта якось відновіть";

Скрін коментарів: facebook.com/viktor.kryvenko

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