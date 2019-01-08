"Вынесли даже крестики": в Киеве ограбили квартиру главного "руховца"

Фото: Виктор Кривено (facebook.com/viktor.kryvenko)

Депутат рассказал об инциденте в соцсети

В Киеве неизвестные ограбили квартиру народного депутата, главы "Народного руха Украины" Виктора Кривенко. Об этом во вторник, 8 января, сообщил сам политик на своей странице в соцсети Facebook.

Также пострадавший опубликовал соответствующее фото.

Фото: facebook.com/viktor.kryvenko

"Ограбили квартиру. Вынесли даже крестики, в которых детей крестили. Гниды", - эмоционально подписал кадр депутат.

Скрин: facebook.com/viktor.kryvenko

Отметим, что политик не сообщил, что еще кроме крестиков вынесли из его квартиры преступники.

Виктор Кривено (Фото: facebook.com/viktor.kryvenko)

Напомним, что Виктор Кривено прошел в парламент 8-го созыва в 2014 году по списку партии "Самопомbч". В сентябре 2015-го политсила исключила его. В марте 2016 года нардеп вошел в "Блок Петра Порошенко". В мае 2017 года Кривенко был избран председателем партии "Народный рух Украины". В феврале 2018-го Кривенко вышел из фракции БПП.

Виктор Кривено (Фото: facebook.com/viktor.kryvenko)

В комментариях к сообщению подписчики Кривенко сочувствуют политику из-за инцидента, поддерживают его, а также высказывают предположение, что воры следили за Facebook-страницей депутата:

"Знаю, такое впечатление, что в душу залезли. Я проходил это";

"Слава Богу, что все живы-здоровы! А ворам во благо краденое не пойдет Берегите себя и родных, Виктор Николаевич!";

"Сочувствую, держитесь";

"Обычно полиция местная знает, кто работает на районе. Теперь нужно, чтобы начали искать, а не делали вид";

"Когда-то и мы пережили такое. До сих пор помню то чувство гадливости, когда чужие люди шарили по твоей квартире, а чужие руки копошились в твоих вещах... все можно пережить";

"О Боже, какой ужас... Неприятный момент, но знаю точно, пан Виктор, что у вас все будет хорошо! А у них... как заслужили"...

Скрин комментариев: facebook.com/viktor.kryvenko

"Как найдете кто - поменяйте руки с ногами местами";

"Уверена, что следили по ФБ, по вашим отчетах, фотографиях, где вы сейчас есть. Ничего этих животных не останавливает... Сочувствую";

"Было подобное. Дважды. Искать нет смысла, а если даже и найдут - выгоды от того будет мало. Рекомендую поставить сигнализацию. Гарантии не дает, но риск существенно уменьшает"...

Скрин комментариев: facebook.com/viktor.kryvenko

"Следствие е-декларирования. Держись";

"Наверное, искали золото Руха. Не нашли! Сочувствую! Держись. Главное живы и здоровы сами. Остальные как-то восстановите";

Скрин комментариев: facebook.com/viktor.kryvenko

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