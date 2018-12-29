"Надеюсь поиграть в приставку": депутаты Рады признались, как проведут Новый год

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Депутаты уже подготовили подарки

Депутаты Верховной Рады рассказали журналистам, как и где хотят встретить этот Новый год. Об этом сообщает "24 канал".

Так, украинский парламентарий от партии "БПП" Сергей Лещенко признался, что новый год будет встречать со своей семьей, поскольку его жена устала после гастролей.

"Жена очень устала от международных выступлений и гастролей. Сейчас у нее завершаются двухнедельные гастроли в Америке. В этом году она объездила почти весь земной шар, поэтому хочется побыть дома. А на праздничном столе у нас будет традиционный салат оливье. С подарками уже определилась, но что именно буду дарить – не скажу. Это сюрприз", - сказал он.

В то же время народный депутат от "Самопомичи" Егор Соболев намерен провести новый год в деревне под Киевом.

"Новый год будем встречать в деревне Горбовичи, Киево-Святошинского района. В прошлом году празднования проходили в угощении, дежурстве и волнении – не нападут ли на палаточный городок под парламентом и не разгонят ли его. В этом году под Радой люди не стоят, поэтому будет праздноваться значительно спокойнее. Надеюсь поиграть с сыном в приставку, если не будет слишком много снега – в футбол. А с младшей дочкой сыграть несколько партий в шахматы, со старшей и средним поговорить о литературе", - подчеркнул он.

При этом внефракционный нардеп Сергей Тарута признался, почему родители на Новый год "дарили" уголь.

"Самые ценные презенты обычно дарят в детстве. Помню, как мы ставили под елку валенки, куда взрослые клали два апельсина и орешки. Это было невероятно. Мы верили – эти подарки принес Дед Мороз, и на следующий день снова выставляли валенки, но в них уже клали уголь", - сказал он.

Кроме того, недавно мы писали о том, где предпочитают проводить Новый год украинцы. Составлен список наиболее популярных направлений.

Ранее мы писали, уже известна афиша мероприятий в Киеве с праздничной атмосферой, которые обязательно стоит посетить в выходные на Новый год 2019.

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