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"Сподіваюся пограти в приставку": депутати Ради зізналися, як проведуть Новий рік

STYLERЖиття    29.12.2018 - 14:00
"Сподіваюся пограти в приставку": депутати Ради зізналися, як проведуть Новий рік
Ілюстративне фото (Styler, колаж)

Депутати вже підготували подарунки

Депутати Верховної Ради розповіли журналістам, як і де хочуть зустріти цей  Новий рік. Про це повідомляє "24 канал".

Так, український парламентар від партії "БПП" Сергій Лещенко зізнався, що новий рік буде зустрічати зі своєю сім'єю, оскільки його дружина втомилася після гастролей.

"Дружина дуже втомилася від міжнародних виступів і гастролей. Зараз у неї завершуються двотижневі гастролі в Америці. В цьому році вона об'їздила майже всю земну кулю, тому хочеться побути вдома. А на святковому столі у нас буде традиційний салат олів'є. З подарунками вже визначилася, але що саме буду дарувати – не скажу. Це сюрприз", - сказав він.

У той же час народний депутат від "Самопомічі" Єгор Соболєв має намір провести новий рік в селі під Києвом.

"Новий рік будемо зустрічати в селі Горбовичи, Києво-Святошинського району. У минулому році святкування проходили в пригощанні, чергуванні і хвилюванні – чи не нападуть на наметове містечко під парламентом й чи не розженуть його. У цьому році під Радою люди не стоять, тому буде святкуватися значно спокійніше. Сподіваюся пограти з сином в приставку, якщо не буде надто багато снігу – у футбол. А з молодшою донькою зіграти кілька партій у шахи, зі старшою і середнім поговорити про літературу", - підкреслив він.

При цьому позафракційний нардеп Сергій Тарута зізнався, чому батьки на Новий рік "дарували" вугілля.

"Найцінніші презенти зазвичай дарують в дитинстві. Пам'ятаю, як ми ставили під ялинку валянки, куди дорослі клали два апельсина і горішки. Це було неймовірно. Ми вірили – ці подарунки приніс Дід Мороз, і на наступний день знову виставляли валянки, але в них вже клали вугілля", - сказав він.

Крім того, нещодавно ми писали про те, де воліють проводити Новий рік українці. Складено список найбільш популярних напрямків.

Раніше ми писали, вже відома афіша заходів у Києві зі святковою атмосферою, які обов'язково варто відвідати у вихідні на Новий рік 2019.

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