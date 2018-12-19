Не випускала келих з рук: Земфіра напилася на дні народження Бондарчук

Колаж РБК-Україна

Під кінець святкування виконавиця ледве стояла на ногах

Рок-співачка, музикант, композитор і автор пісень Земфіра відвідала захід, який влаштувала Світлана Бондарчук в честь свого Дня народження. Виконавиця веселила публіку і сама весь вечір перебувала в піднесеному настрої завдяки алкоголю. Про це інформує Starhit.

Світлана Бондарчук виповнилося 50 років і на честь свого ювілею вона вирішила організувати закриту вечірку в одному з ресторанів Москви, запросивши в якості головного музичного гостя Земфіру.

Скриншот: (starhit.ru)

На заході співачка виконувала не тільки свої композиції, але і пісні гуртів "Кіно" і "Nautilus Pompilius". Відзначається, що співачка не випускала з рук келих з алкоголем і періодично курила. Тому під кінець вечора артистка ледве стояла на ногах, хоч і була напідпитку.

Нагадаємо, що російська співачка Земфіра оголошена в розшук. Як з'ясувалося, у виконавиці альтернативного року два роки тому утворилася заборгованість по оплаті комунальних послуг. Земфіра настільки категорично ігнорувала погашення заборгованості, що московські судові пристави відкрили полювання на неї.

Ми писали, що Земфіра засвітилася зі скандальним висловлюванням щодо голосових даних колег по музичній сцені. Співачка поділилася на своїй сторінці в Facebook думкою про Моніточку та Гречку – набираючих популярність поп-співачок.

Також повідомлялося, яким чином Земфіра відповіла на запитання "Опинившись перед Путіним, що ти йому скажеш?", який постійно в кінці своїх інтерв'ю гостям задає відомий журналіст Юрій Дудь.