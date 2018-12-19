ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Не випускала келих з рук: Земфіра напилася на дні народження Бондарчук

STYLERПерсона    19.12.2018 - 13:31
Не випускала келих з рук: Земфіра напилася на дні народження Бондарчук
Колаж РБК-Україна

Під кінець святкування виконавиця ледве стояла на ногах

Рок-співачка, музикант, композитор і автор пісень Земфіра відвідала захід, який влаштувала Світлана Бондарчук в честь свого Дня народження. Виконавиця веселила публіку і сама весь вечір перебувала в піднесеному настрої завдяки алкоголю. Про це інформує Starhit.

Світлана Бондарчук виповнилося 50 років і на честь свого ювілею вона вирішила організувати закриту вечірку в одному з ресторанів Москви, запросивши в якості головного музичного гостя Земфіру.

 

Скриншот: (starhit.ru)

На заході співачка виконувала не тільки свої композиції, але і пісні гуртів "Кіно" і "Nautilus Pompilius". Відзначається, що співачка не випускала з рук келих з алкоголем і періодично курила. Тому під кінець вечора артистка ледве стояла на ногах, хоч і була напідпитку.

Нагадаємо, що російська співачка Земфіра оголошена в розшук. Як з'ясувалося, у виконавиці альтернативного року два роки тому утворилася заборгованість по оплаті комунальних послуг. Земфіра настільки категорично ігнорувала погашення заборгованості, що московські судові пристави відкрили полювання на неї.

Ми писали, що Земфіра засвітилася зі скандальним висловлюванням щодо голосових даних колег по музичній сцені. Співачка поділилася на своїй сторінці в Facebook думкою про Моніточку та Гречку – набираючих популярність поп-співачок.

Також повідомлялося, яким чином Земфіра відповіла на запитання "Опинившись перед Путіним, що ти йому скажеш?", який постійно в кінці своїх інтерв'ю гостям задає відомий журналіст Юрій Дудь.

 

Герої радянських фільмів виконали пісню Земфіри "Хочеш" Земфира переезжает в Лондон к Абрамовичу
Новини України Земфира Рамазанова
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся