Не выпускала бокал из рук: Земфира напилась на дне рождения Бондарчук

Коллаж РБК-Украина

К концу торжества исполнительница едва стояла на ногах

Рок-певица, музыкант, композитор и автор песен Земфира посетила мероприятие, которое устроила Светлана Бондарчук в честь своего Дня рождения. Исполнительница веселила публику и сама весь вечер находилась в приподнятом настроении благодаря алкоголю. Об этом информирует Starhit.

Светлане Бондарчук исполнилось 50 лет и в честь своего юбилея она решила организовать закрытую вечеринку в одном из ресторанов Москвы, пригласив в качестве главного музыкального гостя Земфиру.

Скриншот: (starhit.ru)

На мероприятии певица исполняла не только свои композиции, но и песни групп "Кино" и "Nautilus Pompilius". Отмечается, что певица не выпускала из рук бокал с алкоголем и периодически курила. Поэтому под конец вечера артистка едва стояла на ногах, хоть и была навеселе.

Напомним, что российская певица Земфира объявлена в розыск. Как выяснилось, у исполнительницы альтернативного рока два года назад образовалась задолженность по оплате коммунальных услуг. Земфира настолько категорично игнорировала погашение задолженности, что московские судебные приставы открыли охоту на нее.

Мы писали, что Земфира засветилась со скандальным высказыванием относительно голосовых данных коллег по музыкальной сцене. Певица поделилась на своей странице в Facebook мнением о Монеточке и Гречке – набирающих популярность поп-певицах.

Также сообщалось, каким образом Земфира ответила на вопрос "Оказавшись перед Путиным, что ты ему скажешь?", который постоянно в конце своих интервью гостям задает известный журналист Юрий Дудь.