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"Вища Ліга": Ані Лорак похвалилася черговою нагородою в РФ

STYLERПерсона    01.12.2018 - 14:27
"Вища Ліга": Ані Лорак похвалилася черговою нагородою в РФ
Фото: (Колаж/РБК-Україна)

Артистка отримала нагороду за пісню "Новий колишній"

Відома українська співачка Ані Лорак, яка активно виступає в Росії, розповіла про те, що отримала нагороду за пісню "Новый бывший" від "Нового радіо" в номінації "Вища ліга". Радісною новиною виконавиця поділилася зі своїми фанатами в Instagram.

"Пісня "Новый бывший" за версією "Нове радіо" отримала нагороду Премії "Вища Ліга"! Дякую слухачам за вибір та Роману Ємельянову за красиву церемонію. Особлива подяка талановитому автору пісні Олегу Влади", — написала артистка.

&quot;Вища Ліга&quot;: Ані Лорак похвалилася черговою нагородою в РФ

Скріншот поста облікового запису instagram.com/anilorak

&quot;Вища Ліга&quot;: Ані Лорак похвалилася черговою нагородою в РФ

Фото: (instagram.com/anilorak)

В коментарях артистку буквально завалили компліментами. Фанати почали писати про прекрасний зовнішній вигляд артистки, а також порахували, що вона заслужила цю нагороду. Багато хто закликав артистку дати концерти в Україні.

&quot;Вища Ліга&quot;: Ані Лорак похвалилася черговою нагородою в РФ

&quot;Вища Ліга&quot;: Ані Лорак похвалилася черговою нагородою в РФ

&quot;Вища Ліга&quot;: Ані Лорак похвалилася черговою нагородою в РФ

&quot;Вища Ліга&quot;: Ані Лорак похвалилася черговою нагородою в РФ

&quot;Вища Ліга&quot;: Ані Лорак похвалилася черговою нагородою в РФ

&quot;Вища Ліга&quot;: Ані Лорак похвалилася черговою нагородою в РФ

Скріншоти коментарів поста облікового запису instagram.com/anilorak

Раніше ми розповідали, що цілий "парад" з представників українського шоу-бізнесу, популярних в РФ, демонстрували нагороду "золотий грамофон". Номінантами премії стали Макс Барських, Ані Лорак, Світлана Лобода і Таїсія Повалій. А ще на червоній доріжці церемонії нагородження від російської радіостанції була помічена і Віра Брежнєва.

Нагадаємо, що раніше нардепи вирішили покарати опальних українських артистів. У Верховній Раді запропонували відібрати у співаків Кіркорова, Миколи Баскова, Повалій, Ані Лорак та кінорежисера Володимира Бортка звання народних артистів України. Крім того, планується і позбавити звання заслуженого артиста Світлану Лободу і Віталія Козловського.

Відео: (video.rbc.ua)

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