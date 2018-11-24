Золотой граммофон: украинские звезды отметитесь в Москве

Фото (eg.ru)

Украинские певицы и один певец получили награду от одной из российских радиостанций

Опальная украинская певица, обладательница звания народная артистка Украины, бывшая "регионалка" и подруга сбежавшего в Россию Януковича - Таисия Повалий, которая выступила в Кремле с заявлением, похвасталась фолловерам музыкальной наградой, полученной в России. Скандально известная певица запостила в свой Instagram снимок, где в руках она держит маленький граммофон, которым награждает одно из российских радио.

Скриншот поста (instagram.com/tpovaliyofficial)

К снимку улыбающаяся Повалий добавила подпись: "До встречи на церемонии вручения премии "Золотой граммофон" в государственном Кремлевском дворце!". Тем самым она ясно дала понять, что она рада этому факту.



Кроме того в сети появился еще целый "парад" из представителей украинского шоу-бизнеса, популярных в РФ, которые демонстрировали такие же награды, как и Таисия Повалий. С граммофонами "засвеились" Макс Барских, Ани Лорак. Светлана Лобода Кроме того на красной дорожке церемонии награждения от российской радиостанции была замечена и Вера Брежнева.

Фото: звезды, получившие побывавшие на российской церемонии награждения (instagram.com)

Кстати, ранее мы писали о том, какие украинские певицы "намылились" в Россию за наградами.

Напомним, Таисия Повалий шокировала поклонников фото без макияжа.

Мы также писали о том, что Повалий дала откровенное интервью на российском канале.

Видео: РБК-Украина