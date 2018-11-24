Золотий грамофон: українські зірки відзначили в Москві

Фото (eg.ru)

Українські співачки і один співак отримали нагороду від однієї з російських радіостанцій

Опальна українська співачка, володарка звання народна артистка України, колишня "регіоналка" і подруга втік в Росію Януковича - Таїсія Повалій, яка виступила в Кремлі з заявою, похвалилася фоловерам музичної премії, отриманої в Росії. Скандально відома співачка запостила у свій Instagram знімок, де в руках вона тримає маленький грамофон, яким нагороджує одну з російських радіо.

Скріншот поста (instagram.com/tpovaliyofficial)

До знімка усміхнена Повалій додала підпис: "До зустрічі на церемонії вручення премії "Золотий грамофон" в державному Кремлівському палаці!". Тим самим вона ясно дала зрозуміти, що вона рада цьому факту.



Крім того, в мережі з'явився ще цілий "парад" з представників українського шоу-бізнесу, популярні в РФ, які демонстрували такі ж нагороди, як і Таїсія Повалій. З граммофонами "засвеились" Макс Барських, Ані Лорак, Свiтлана Лобода. Крім того на червоній доріжці церемонії нагородження від російської радіостанції була помічена і Віра Брежнєва.

Фото: зірки, які побували на російській цремоніі нагородження (instagram.com)

До речі, раніше ми писали про те, які українські співачки "намилилися" у Росію за нагородами.

Нагадаємо, Таїсія Повалій шокувала шанувальників фото без макіяжу.

Ми також писали про те, що Повалій дала відверте інтерв'ю на російському каналі.

Відео: РБК-Україна