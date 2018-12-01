"Высшая Лига": Ани Лорак похвасталась очередной наградой в РФ

Фото: (Коллаж/РБК-Украина)

Артистка получила награду за песню "Новый бывший"

Известная украинская певица Ани Лорак, которая активно выступает в России, рассказала о том, что получила награду за песню "Новый бывший" от "Нового радио" в номинации "Высшая лига". Радостной новостью исполнительница поделилась со своими фанатами в Instagram.

"Песня "Новый бывший" по версии "Новое радио" получила награду Премии "Высшая Лига"! Спасибо слушателям за выбор и Роману Емельянову за красивую церемонию. Особая благодарность талантливому автору песни Олегу Влади", — написала артистка.

Скриншот поста аккаунта instagram.com/anilorak

Фото: (instagram.com/anilorak)

В комментариях артистку буквально завалили комплиментами. Фанаты стали писать о прекрасном внешнем виде артистки, а также посчитали, что она заслужила эту награду. Многие призвали артистку дать концерты в Украине.

Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/anilorak

Ранее мы рассказывали, что целый "парад" из представителей украинского шоу-бизнеса, популярных в РФ, демонстрировали награду "золотой граммофон". Номинантами премии стали Макс Барских, Ани Лорак, Светлана Лобода и Таисия Повалий. А еще на красной дорожке церемонии награждения от российской радиостанции была замечена и Вера Брежнева.

Напомним, что ранее нардепы решили наказать опальных украинских артистов. В Верховной Раде предложили отобрать у певцов Киркорова, Баскова, Повалий, Ани Лорак и кинорежиссера Владимира Бортко звания народных артистов Украины. Кроме того, планируется и лишить звания заслуженного артиста Светлану Лободу и Виталия Козловского.

Видео: (video.rbc.ua)