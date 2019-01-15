Російського співака, що виступав у "ДНР" вкусила змія на відпочинку

Ілюстративне фото (pxhere.com)

Музикант повідомив, що невідома отруйна вона чи ні

Відомого російського співака, соліста групи "Градуси" Романа Пашкова, який виступав у "ДНР", під час відпочинку вкусила змія. Про інцидент Пашков розповів на своїй сторінці в Instagram.

Відомо, що інцидент стався під час відпочинку на Балі. Роман Пашков повідомив, що це відбулося прямо в готелі. Після укусу він змушений був звернутися за допомогою до медиків і йому поставили крапельницю.

"Я ненавиджу змій. І щоб ви думали? Мене в готелі за ногу вкусила змія. І незрозуміло: отруйна чи ні. Була дрібна неприємна змія. Тому я зараз в госпіталі. Взяли кров. Щось там капають в руку", - рассказал про інцидент на відео артист.

Шанувальники музиканта побажали йому якнайшвидшого одужання і припустили, що змія швидше за все була не отруйна, так як Пашков зовсім не втратив почуття гумору.

"Звідки в готелі змія? Жити-то будеш? Або ще невідомо?", "Я б від страху відразу померла. Капеец, я не поїду в Азію", "Роман, судячи з того, що почуття гумору нікуди не поділося, черв'як був не отруйний", - написали користувачі.

Скріншот коментарів (instagram.com/pashock_official)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що популярна російська група виступила в "ДНР".

Користувачі мережі пожартували, що концертами колись відомих груп так зване "керівництво "молодої республіки" хоче відволікти увагу жителів Луганська від злиднів.

А також розповідали про те, що відомий російський співак, соліст групи "Градуси" потрапив в аварію. Він розповів подробиці інциденту і повідомив, які травми отримав.